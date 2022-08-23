РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:13, 23 Август 2022 | GMT +6

    Реальный рост ВВП Казахстана в этом году составит не менее 3%

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, в повестку дня которого вошли вопросы, касающиеся прогноза социально-экономического развития страны на 2023-2027 годы, а также проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Согласно представленным Премьер-министром макроэкономическим показателям, реальный рост ВВП в 2022 году составит не менее 3%, а в 2023 году данный показатель достигнет 4%.

    Глава государства отметил достаточную сбалансированность представленного прогноза социально-экономического развития. По данным Правительства, прогнозируется номинальный рост ВВП с 103,6 трлн тенге в 2022 году до 120,7 трлн тенге в 2023 году. Увеличение доходной части бюджета прогнозируется за счет роста налоговых поступлений с 10,5 трлн тенге до 13,5 трлн тенге в 2023 году.

    Положительным аспектом проекта республиканского бюджета является резкое снижение гарантированных трансфертов из Национального фонда с более чем 4 трлн тенге в 2022 году до 2,2 трлн в 2023 году. На макроэкономическую стабильность также положительно повлияет снижение ненефтянного дефицита с 8,3% до 6,8% в 2023 году.

    Касым-Жомарт Токаев вновь обратил внимание Правительства на необходимость обеспечения качественного планирования и распределения финансовых средств. В целом Президент поддержал представленный прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы и проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы с учетом их доработки по обсужденным в ходе совещания моментам.



    Фото: akorda.kz






    Теги:
    Экономика Главная для mail.ru Президент
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!