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    03:05, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    «Реал Мадрид» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

    «Реал Мадрид» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА
    Фото: кадр из видео

    Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв немецкую «Боруссию Дортмунд», передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Счет в финальном матче Лиги чемпионов, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне  1 июня, составил 2:0 в пользу испанского клуба.

    Голы за «Реал» забили Дани Карвахаль на 74-й минуте после разыгранного углового и Винисиус Жуниор на 83-й минуте.

    Для «Реала» эта победа стала 15-й в истории — чаще мадридской команды в главном европейском клубном турнире не побеждал никто. В прошлый раз «Реал Мадрид» завоевывал кубок Лиги чемпионов в 2022 году.

    Для «Боруссии Дортмунд» участие в финале Лиги чемпионов УЕФА стало первым с 2013 года, когда она проиграла соотечественникам из «Баварии». На пути к финалу в этом году «Боруссия Дортмунд» победила такие именитые клубы как «ПСЖ», «Атлетико Мадрид» и миланский «Интернационале».

     

    Теги:
    Футбол Европа Испания Мировые новости Германия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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