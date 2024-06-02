Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв немецкую «Боруссию Дортмунд», передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Счет в финальном матче Лиги чемпионов, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня, составил 2:0 в пользу испанского клуба.

Голы за «Реал» забили Дани Карвахаль на 74-й минуте после разыгранного углового и Винисиус Жуниор на 83-й минуте.

Для «Реала» эта победа стала 15-й в истории — чаще мадридской команды в главном европейском клубном турнире не побеждал никто. В прошлый раз «Реал Мадрид» завоевывал кубок Лиги чемпионов в 2022 году.

Для «Боруссии Дортмунд» участие в финале Лиги чемпионов УЕФА стало первым с 2013 года, когда она проиграла соотечественникам из «Баварии». На пути к финалу в этом году «Боруссия Дортмунд» победила такие именитые клубы как «ПСЖ», «Атлетико Мадрид» и миланский «Интернационале».