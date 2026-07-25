Реабилитацию после инсульта и инфаркта можно пройти в поликлинике бесплатно — Минздрав РК

После инсульта, инфаркта, травмы или операции пациенты могут пройти курс медицинской реабилитации не только в специализированных центрах, но и в поликлинике по месту прикрепления. Услуга предоставляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Как рассказала заведующая Центром реабилитации и восстановительного лечения Городской поликлиники № 16 города Алматы Назерке Улдаканова, программа восстановления подбирается индивидуально с учетом диагноза, состояния здоровья и потребностей пациента. Она может включать лечебную физкультуру, физиотерапию и другие методы реабилитации.

Главная цель медицинской реабилитации — восстановить утраченные функции организма, вернуть пациенту подвижность, повысить уровень самостоятельности и улучшить качество жизни.

В Казахстане реабилитация проводится в три этапа:

1 этап — проводится в период острого течения (до 72 часов) заболевания, при оперативных вмешательствах и травмах (осуществляется на уровне стационара);

2 этап — проводится в периоды острого и раннего восстановления после болезни или травмы (в течение первых 6 месяцев), а также в период остаточных проявлений болезни; реабилитация осуществляется с применением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных организациях;

3 этап — проводится в амбулаторно-поликлинических организациях, дневных и круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах, санаторно-курортных организациях.

За первое полугодие 2026 года в Алматы медицинскую реабилитацию прошли 11 555 пациентов. Из них 5 412 человек получили помощь на втором этапе восстановления, еще 6 143 — на третьем, амбулаторном этапе.

Медики рекомендуют пациентам, нуждающимся в восстановительном лечении, обратиться к своему участковому врачу, который определит наличие показаний и при необходимости направит на курс медицинской реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Казахстане благодаря внедрению ИИ смертность от инсульта снизилась на 40%.