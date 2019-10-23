Реабилитация стала доступнее в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Очереди на реабилитацию после хирургических операций сократились в Карагандинской области. Это стало возможным благодаря внедрению пилотного проекта программы обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

393,290 млн тенге выделили карагандинским клиникам в рамках «пилота» на реабилитацию и восстановительное лечение пациентов. За месяц очереди на этот вид медицинских услуг продвинулись, больницы вводят реабилитацию на дневном стационаре.

Жительница Балхаша Несипбала Ахметбекова в июне этого года перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Оперировать пенсионерку приезжали хирурги клиники им. Макажанова. Осенью пациентка сама приехала к карагандинским медикам, но уже на реабилитацию. К удивлению женщины, после назначения врача ждать реабилитацию пришлось несколько дней вместо привычных для пациентов трех месяцев. В рамках пилотного проекта внедрения медицинского страхования в областной клинике открыли дневной стационар для реабилитации.

«Была на приеме врача, он назначил реабилитацию, быстро все документы оформили. И вот я уже несколько дней прохожу все процедуры. После возвращаюсь домой. Конечно, удобно, что не надо долго ждать», - рассказала Несипбала Ахметбекова.

С 2020 года с внедрением системы медицинского страхования дополнительно пройти ЛФК, физиолечение и другие виды лечения казахстанцы смогут при поликлиниках и даже на дому.

Людмила Сиарице в отделении реабилитации в клинике им. Макажанова восстанавливается после операции по замене коленного сустава, которую ей сделали в сентябре 2019 года.

«Очень удобна реабилитация в дневном стационаре. Все процедуры прошел и домой. Но главное, что спустя буквально месяц я уже прохожу реабилитацию, не жду 3 – 4 месяца. Восстановление проходит хорошо» - говорит Людмила Сиарице.





Дополнительные койки дневного стационара в отделении травматологии и ортопедии открыли в сентябре в рамках пилотного проекта внедрения медстрахования. За время пилота эту помощь здесь получили почти 29 пациентов.

В рамках пилотного проекта внедрения медстрахования клиника им. Макажанова получила 74, 753 млн тенге на реабилитацию пациентов. Всего по области больницам и клиникам на этот вид помощи выделили с Фонда медстрахования больше 393 млн тенге. Дополнительные средства получили новый центр «Тулпар», где реабилитацию будут проходить пациенты, которые перенесли инфаркт, а так же нейрореабилитационный центр «Луч».

«С внедрением обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) у нас появляется возможность уделить больше внимания вопросам реабилитации и восстановительного лечения как взрослого населения, так и детей. Бюджет медицинской реабилитации и восстановительного лечения на следующий год будет увеличен почти в 5 раз, что позволит обеспечить доступность этого вида помощи для населения, снизить очерёдность на портале Бюро госпитализации. Кроме того, реабилитация будет доступна на амбулаторно-поликлиническом уровне, в том числе и на дому» - добавил директор карагандинского филиала НАО «Фонд медстрахования» Фазыл Копобаев.



