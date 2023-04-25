Реабилитационный центр на 150 мест построят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау построят реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями на 150 мест. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерол Оспанов в ходе визита в регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Находясь в области, Ербол Оспанов посетил специальные центры, где ознакомился с работой и социальными услугами, оказываемыми лицам с ограниченными возможностями. Он выслушал предложения социальных работников и озвучил план предстоящей работы.

«В стране начато строительство реабилитационных центров для граждан с инвалидностью. Один из них, на 150 мест, будет построен в Атырау. Кроме того, с этого года услуга инватакси будет доступна через мобильное приложение «Яндекс Go». Также для людей с ограниченными возможностями будет действовать парк технических средств реабилитации. Это позволит расширить доступ к современным, дорогостоящим средствам реабилитации», – сказал Ербол Оспанов.

Сейчас в области действует реабилитационный центр на 55 мест. В год его услугами пользуются более 100 пациентов. Но как было заявлено в ходе встречи с вице-министром, в реабилитационном центре ощущается нехватка необходимых инструментов и койко-мест.

Также были обсуждены вопросы заработной платы технических работников. В ходе встречи руководители центра озвучили предложение о возможности снижения пенсионного возраста для социальных работников, обслуживающих больных с психоневрологическими расстройствами.