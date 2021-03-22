Реабилитационный центр для людей с инвалидностью открылся в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Реабилитационные центры для людей с ограниченными возможностями появятся в каждом районе – такую задачу поставил Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акима Жамбылской области напомнили, что в Таразе подобный центр для ОЮЛ «Союз организаций, работающих с инвалидами Жамбылской области «Асар» начали строить по заданию главы региона. Сегодня в Жамбылской области проводится целенаправленная политика по поддержке людей с инвалидностью. По инициативе главы региона предприняты значительные шаги в данном направлении.

В 2020 году в новое здание переехал центр реабилитации и адаптации детей с инвалидностью, для этого из областного бюджета выделено 170 миллионов тенге. На дополнительно выделенные 12 миллионов тенге закуплена мебель и необходимое оборудование. Если раньше здесь могли обучаться 40 воспитанников, то теперь их количество увеличилось до 68. Началось строительство реабилитационно-оздоровительного комплекса «Асар». В новом комплексе предусмотрены кабинеты лечебной физкультуры, логопеда, психолога, социолога, где можно будет получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь.

Здесь же откроется и диспетчерская инва-такси. В комплексе открыты цеха, где смогут трудиться люди с инвалидностью. Рядом со зданием «Асар» строится и аквапарк. Руководство комплекса планирует в будущем оказывать не только услуги дневного стационара, но и круглосуточную стационарную помощь. В августе 2020 года в Таразе заработал реабилитационный центр на территории спортивного комплекса «Атлетик», где восстанавливают здоровье люди, переболевшие ковидом.

Как отметил Бердибек Сапарбаев, перед областной властью стоит задача открыть реабилитационные центры для детей и взрослых с ограниченными возможностями в каждом районном центре и городах области. Подобное учреждение скоро появится в городе Каратау.

«С верой в будущее!» - такой жизнеутверждающий девиз встречает посетителей центра «Асар», который с участием акима области Бердибека Сапарбаева открылся в дни Наурыза в Майской роще - это обширный зеленый массив, расположенный в восточной части областного центра. Стоит отметить, что 57 миллионов тенге на возведение комплекса были выделены товариществом «Айкын МСБ», при этом бюджетные средства не расходовались. Местные власти предоставили 0,9 гектара земли, общая площадь помещений свыше 900 квадратных метров. Главная задача комплекса – помочь инвалидам адаптироваться в обществе, почувствовать себя нужными, освоить профессии и начать зарабатывать, исходя из своих физических возможностей.

Комплекс состоит из двух корпусов – главного и бизнес-инкубатора, то есть мастерские. В первом разместились 30 кабинетов, еще восемь помещений – в бизнес-инкубаторе. К услугам инвалидов семь швейных, три токарных, фрезерный и лазерный станки, есть дробилка. Те из посетителей центра, которые могут самостоятельно передвигаться либо заниматься сидячей работой, осваивают новые профессии с тем, чтобы в дальнейшем трудоустроиться либо открыть собственное дело. Все кабинеты оборудованы мебелью, для занятий спортом предусмотрены велотренажер, теннисный стол и беговая дорожка.

«Год назад мы давали обещание, что в следующем году будет открыт новый комплекс. Оно выполнено. Теперь комплекс необходимо расширять, построить баню, бассейн, центр иппотерапии. Вы люди большого мужества и жизнелюбия, учите всех преодолевать трудности и достигать намеченных целей. Выражаю благодарность спонсорам и строителям за качественную работу. Всех поздравляю с Наурыз мейрамы!», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Искреннюю благодарность всем помогавшим выразил председатель ОЮЛ «Асар» Руслан Толегенов.

«Сегодня для нас большой праздник, - сказал он. - Символично, что он состоялся в годовщину празднования 30-летия Независимости. С каждым годом увеличивается помощь государства социальной сфере. Несмотря на тяжелые условия последних лет, мировой экономический кризис и пандемию, не был сокращен ни один социальный пакет. Наоборот, поддержка усиливалась. Бердибек Машбекович как никто другой знает изнутри все тонкости решения социальных вопросов, наши инициативы находят отклик. Это большая удача, что именно он возглавил нашу область. Сегодня власть, бизнес и НПО действуют в унисон».

Председатель ОО «Молодежное общество инвалидов» Айгерим Даулетбаева показала акиму области новые помещения. В кабинете диспетчерской службы инватакси Сивара Нурматова рассказала, что только в прошлом году было оказано свыше 17 тысяч транспортных услуг. Бердибек Сапарбаев дал поручение руководителю управления координации занятости и социальных программ Жорабеку Баубекову изыскать средства для закупки еще двух машин, что будет большим подспорьем для детей и взрослых.

Здесь занимаются и подготовкой детей к обучению в школе. Действуют психологическая служба. Имеются кабинеты массажа, дневной стационар, врачебный и процедурный кабинеты. В бизнес-инкубаторе люди постарше занимались резьбой по дереву, шитьем, токарными работами.

Аким области распорядился передать «Асару» расположенную поблизости футбольную площадку. По соседству начнется строительство центра иппотерапии, где Бердибек Сапарбаев и председатель облсовета ветеранов Еркинбек Солтыбаев заложили капсулу с посланием и посадили деревья.



