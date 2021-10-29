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    20:46, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Реабилитационный центр для инвалидов начали возводить в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Семея Бакытжан Байахметов ознакомился с ходом работ в новом микрорайоне Карагайлы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    «Темпы строительства таких объектов, как жилой комплекс «Синяя птица» идут согласно запланированного графика. Я сверил детальный план планировки домов и квартир. Три многоэтажных дома «Синяя птица» слева от культурно-спортивного комплекса «Арена» уже практически построены, сейчас идет внутренняя и наружная отделка. Планировка квартир удобная, просторные комнаты с прекрасным видом из окна. Несомненно, этот комплекс станет настоящим украшением микрорайона, а удобство квартир будет дополнять прекрасный вид на парк и фонтан «Арены», — пояснил аким.

    Градоначальник также отметил, что одновременно началось строительство реабилитационного центра для инвалидов на 150 мест. Уже заложен фундамент корпусов, срок окончания строительства – начало 2023 года.

    «Это очень нужный Семею объект, в котором в будущем могут получить квалифицированное лечение жители с ограниченными возможностями», — подчеркнул Б. Байахметов.

    Отметим, что в микрорайоне Карагайлы в этом году будут сданы 16 многоэтажных домов – 14 кредитных и 2 арендных. Оставшиеся дома мы будем достраивать уже в будущем году.
    Внутри микрорайона будут построены современные дороги, внутридворовые игровые, спортивные площадки. Всего планируется построить еще шесть дорог с асфальтовым покрытием. В будущем, в Карагайлы будут построены больницы, школы, детские сады и соответствующая инфраструктура.



    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Строительство
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