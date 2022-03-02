Реабилитационные центры построят в 12 регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал о планах по строительству новых реабилитационных центров для лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В то же время есть еще вопросы, требующие улучшения и развития. Для их решения определены приоритетные задачи на текущий год. До конца текущего года планируем увеличить долю занятых из числа трудоспособного возраста», - сказал Серик Шапкенов на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК по итогам деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.
По его словам, в 2022-2024 гг. в 12 регионах запланировано строительство новых реабилитационных центров на 150 мест.
«В 2021 году их строительство начато в трех регионах – ВКО, Жамбылская и Туркестанская область. В текущем году планируется строительство еще в двух регионах. Министерство будет контролировать данный вопрос. В регионах также должен быть жесткий контроль за ходом строительства», - заключил министр.
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