Реабилитационное лечение начали проводить в поликлиниках Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Реабилитацию третьего этапа можно получить в поликлиниках Караганды. Этот вид медицинской помощи в семейных амбулаториях появился благодаря системе медстрахования. Он необходим для закрепления результата лечения, восстановления организма, улучшения состояния при хронических и врожденных заболеваниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Реабилитация третьего этапа проводится в позднем периоде течения заболевания. До внедрения системы медстрахования пациенты проходили два этапа реабилитации: первый в стационаре, второй – в специализированных центрах. Врачи тем временем говорили о необходимости третьего этапа, поскольку зачастую пациенты дома не выполняют рекомендации для своего дальнейшего восстановления.

В поликлинике многопрофильной больницы городской больницы №1 Караганды внедрять реабилитацию третьего этапа для детей и взрослых начали в ноябре 2019 года. Для этого оборудовали зал ЛФК, зал массажа и физиопроцедур. Сейчас в штате два реабилитолога, инструктор ЛФК и два массажиста.

«Мы хотели, чтобы наша реабилитационная служба шла в ногу со временем, чтобы мы могли оказывать услуги качественно. То, что теперь реабилитацию можно пройти при поликлинике, очень удобно. Второй этап пациенты проходят в центрах, а третий - в поликлинике по месту жительства. Услуги реабилитации востребованы, особенно во время детских каникул», - рассказывает врач-реабилитолог КГП «Многопрофильная больница №1 г. Караганды» Индира Жумабекова.

За три месяца прошли физиопроцедуры, курсы лечебной физкультуры почти 40 детей, прикреплённых к поликлинике многопрофильной больницы с диагнозами «сколиоз», «энцефалопатия», «ДЦП» и с травмами. Больше половины пациентов-подростков на реабилитацию направил хирург после диагностирования сколиоза. Каждый курс реабилитации длится 10 дней и рекомендован дважды в год.

Дочь жительницы Караганды Гульшат Турсинбековой в 2016 году перенесла операцию. У девочки врожденный вывих бедра. С тех пор дважды в год ребенку нужно проходить реабилитацию. Чтобы получить необходимые процедуры мама возила девочку из Майкудука в санаторий в Михайловку. За последним курсом ехать никуда не пришлось. Все необходимые услуги пациентка получила в поликлинике многопрофильной больнице №1.

«Раньше в нашей поликлинике только физиолечение можно было пройти. Сейчас и лечебная физкультура есть, и биоптрон (светотеропия), и массаж. Нам хирург-ортопед выписал направление, и на следующий день мы уже пришли на процедуры», - говорит Гульшат Турсинбекова.

В многопрофильной больнице № 1 продолжают оборудовать отделение реабилитации. В ближайшее время ждут поступление велотренажера и артромотов – тренажеров для пассивной разработки суставов. Также в планах открытие кабинета рефлексотерапи