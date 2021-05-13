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Разыскиваемого за убийство в Кыргызстане задержали в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
13 Мая 2021, 17:20
Разыскиваемого за убийство в Кыргызстане задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержан мужчина, разыскиваемый за убийство в Кыргызстане. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно его данным, гр.А. 1989 года рождения разыскивался за убийство человека (ст.130 УК КР) МВД Кыргызской Республики.

«Поступила оперативная информация о том, что подозреваемый скрывается на территории города Алматы. Незамедлительно были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате чего гр. А. задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП г. Алматы. Вопрос экстрадиции подозреваемого будет решен, согласно международным договорам», - написал в Facebook Рустам Абдрахманов.


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