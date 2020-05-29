Разыскиваемого пять лет насильника задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двух преступников, ранее разыскиваемых за совершение тяжких преступлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

«Розыск лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, не прекращаются ни на один день и находятся на особом контроле. Тем более, когда они совершены против личности. Оперативниками криминальной полиции ДП Туркестанской области за совершение преступлений из категории прошлых лет задержаны два уголовных преступника», - отметил заместитель начальника ДП Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов.

В 2015 году в управление полиции города Туркестана поступило заявление об изнасиловании молодой женщины. В полиции возбудили уголовное дело по ст.120 УК РК «изнасилование». Однако преступнику удалось скрыться от уголовного преследования. Пять лет назад на 35-летнего мужчину завели розыскное дело. Туркестанские оперативники задержали подозреваемого на дачном массиве близ Кентау. В ходе разбирательств установили, что он все это время скрывался в Павлодарской области.

Совершив там тоже идентичное преступление, где жертвой стала школьница, вернулся в Туркестанскую область. Насильник находится в следственном изоляторе и в ближайшее время будет этапирован в Павлодарскую область.

Там в отношении него, наши коллеги, проведут досудебное расследование и направят в суд дело по факту насильственных действий в отношении несовершеннолетней.

Одно из преступлений было совершенно в 2005 году. В полицию Кентау поступило сообщение из больницы, куда доставили молодого человека с ножевыми ранениями. При проверке выяснилось, что потерпевший получил травмы во время потасовки в одном из кафе. По факту в 2005 году возбудили уголовное дело по статье 106 ч.2 УК РК, а преступника объявили в розыск. Он тогда подался в бега. Все эти годы полицейские не прекращали оперативно-розыскные мероприятия, устанавливали круг знакомых и место нахождения скрывшегося преступника. Спустя 15 лет полицейские вышли на след разыскиваемого мужчины, задержали его в одном из населенных пунктов Туркестанской области.

С начала года полицейскими ДП Туркестанской области разыскано и задержано 52 уголовных преступников, из них 10 , разыскиваемые за тяжкие и особо тяжкие преступления».