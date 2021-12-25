+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Развязку возле рынка «Алтын Орда» открыли в Алматы

25 Декабря 2021 11:12
Поделиться:
Развязку возле рынка «Алтын Орда» открыли в Алматы

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Открылось движение по новой эстакаде в районе рынка «Алтын Орда» в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе МИИР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Движение из-за метели ограничили на трассе в Алматинской области
На границе Вьетнама и Китая скопилось более 6 тысяч грузовых машин Как карагандинцы смогут приобрести электронный проездной билет Новый список нарушителей с «красным» статусом появился в Алматы

Сегодня с участием министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова и акима Алматинской области Каната Бозумбаева состоялось открытие движения по новой главной магистральной эстакаде на участке «Алматы-Райымбек» в районе рынка «Алтын Орда».

На участке автодороги построена главная магистральная эстакада, разворотная эстакада по типу «Подкова», мост через реку Аксай и надземные пешеходные мосты.

Кроме того, для транзитного, общественного и местного транспортов на протяжении 4 км построена 10 полосная дорога с переустройством инженерных коммуникаций.

К реализации привлечено свыше 200 рабочих и 50 единиц техники, в том числе сложные вспомогательные сооружения и оборудования для охвата работ по всей протяженности монолитного пролетного строения.

«Открытие движения придаст положительный эффект в части увеличения пропускной способности на данном участке, повышения удобств для населения и решения проблем инфраструктуры для ведения бизнеса граждан, учитывая расположение крупных рынков «Алтын Орда», «Барлык» и торгово-развлекательного центра «Молл Апорт», - уточнили в пресс-службе МИИР РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Транспорт   #Общество   #Дороги  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Движение из-за метели ограничили на трассе в Алматинской области
На границе Вьетнама и Китая скопилось более 6 тысяч грузовых машин
Как карагандинцы смогут приобрести электронный проездной билет
Новый список нарушителей с «красным» статусом появился в Алматы
Популярное
1 Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
2 Открытие крупной развязки в Алматы: в схему движения вновь внесли изменения
3 442 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
4 Почему срок использования пенсионных излишков сократили до 20 дней в Казахстане
5 Жандарбек Бекшин покидает пост главного санврача Алматы
6 Четырем школам присвоят имена известных личностей в СКО
Читайте также
67 нетрезвых водителей выявили в одном из районов Туркестанской области
Более 2700 человек лечатся от коронавируса в стационарах - Минздрав РК
Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
Открытие крупной развязки в Алматы: в схему движения вновь внесли изменения
442 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Почему срок использования пенсионных излишков сократили до 20 дней в Казахстане
Жандарбек Бекшин покидает пост главного санврача Алматы
Четырем школам присвоят имена известных личностей в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив