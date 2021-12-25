Развязку возле рынка «Алтын Орда» открыли в Алматы

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Открылось движение по новой эстакаде в районе рынка «Алтын Орда» в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе МИИР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня с участием министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова и акима Алматинской области Каната Бозумбаева состоялось открытие движения по новой главной магистральной эстакаде на участке «Алматы-Райымбек» в районе рынка «Алтын Орда».

На участке автодороги построена главная магистральная эстакада, разворотная эстакада по типу «Подкова», мост через реку Аксай и надземные пешеходные мосты.

Кроме того, для транзитного, общественного и местного транспортов на протяжении 4 км построена 10 полосная дорога с переустройством инженерных коммуникаций.

К реализации привлечено свыше 200 рабочих и 50 единиц техники, в том числе сложные вспомогательные сооружения и оборудования для охвата работ по всей протяженности монолитного пролетного строения.

«Открытие движения придаст положительный эффект в части увеличения пропускной способности на данном участке, повышения удобств для населения и решения проблем инфраструктуры для ведения бизнеса граждан, учитывая расположение крупных рынков «Алтын Орда», «Барлык» и торгово-развлекательного центра «Молл Апорт», - уточнили в пресс-службе МИИР РК.