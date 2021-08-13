Развязку на улице Бараева перекрыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичным управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начаты работы по текущему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке в районе улицы Бараева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой сайт акимата города.

Ремонтные работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Так, с 13 по 16 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на правом поворотном съезде от пр. Республики в сторону ул. А. Бараева. А также на правом поворотном съезде от ул. А. Бараева в сторону Ташенова.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.