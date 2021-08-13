Развязку на улице Бараева перекрыли в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичным управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начаты работы по текущему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке в районе улицы Бараева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой сайт акимата города.
Ремонтные работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Так, с 13 по 16 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на правом поворотном съезде от пр. Республики в сторону ул. А. Бараева. А также на правом поворотном съезде от ул. А. Бараева в сторону Ташенова.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.
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