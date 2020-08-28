Развязку на пересечении Кошкарбаева и Аль-Фараби частично перекроют в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Движение по транспортной развязке на пересечении проспектов Кошкарбаева и Аль-Фараби частично перекроют, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
Ограничения будут действовать до 20 сентября.
В рамках среднего ремонта ведутся дорожно-строительные работы по транспортной развязке на пересечении проспектов Кошкарбаева и Аль-Фараби. В этой связи с 28 августа по 20 сентября будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.
«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», – говорится в распространенном сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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