Развязки, мосты, скотопрогоны: как реконструируют автодорогу Кызылорда-Жезказган
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ходе реконструкции автодороги Кызылорда-Жезказган рассказали в МИИР РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Реконструкция участка «Кызылорда-Жезказган» протяженностью 427 км (по Кызылординской области – 218 км, по Карагандинской области – 209 км) включена в перечень Национальных проектов «Сильные регионы – драйвер развития страны» со сроком реализации на 2022-2024 годы.
В МИИР отмечают, что по участку автодороги, проходящему по территории Кызылординской области, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Заключение контракта ожидается до конца текущего года.
По участку, проходящему по Карагандинской области, на сегодняшний день проводятся соответствующие технико-экономические экспертизы. Объявление конкурса планируется в ноябре, пояснили в ведомстве.
«В целом проект предусматривает строительство обхода города Кызылорда протяженностью 15 км под І техническую категорию с 4-х полосным движением, а также реконструкцию участка протяженностью 412 км под ІІ техническую категорию с 2-х полосным движением с асфальтобетонным покрытием.
В рамках проекта планируется устройство 2 транспортных развязок, 6 мостов, 24 скотопрогона, проезды для с/х техники, 150 водопропускных труб, 12 площадок отдыха с беседками, эстакадами, 11 теплых санитарно-гигиенических узлов (СГУ), 2 наземных пешеходных перехода с освещением в районе населенных пунктов», - рассказали в пресс-службе МИИР.
После реконструкции расчетная скорость составит 120 км/час.
По информации ведомства, полномасштабные строительные работы начнутся в следующем году.
В свою очередь, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до 7 тыс. авт./сутки, а также за счет начала строительно-монтажных работ создадутся более 6 тыс. новых рабочих мест, отметили в МИИР.
- Итоги 30: центр Senim – на службе у жителей Карагандинской области
- Авария в Карагандинской области: уборка отвала завершится к концу дня
- Jazeera Airways запускает рейсы в Казахстан
- На какой стадии проект по пробивке улицы Жубанова до границы Алматы
- Шесть многоквартирных домов сдадут до конца года в Кокшетау
- Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана