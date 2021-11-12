Развязки, мосты, скотопрогоны: как реконструируют автодорогу Кызылорда-Жезказган

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ходе реконструкции автодороги Кызылорда-Жезказган рассказали в МИИР РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Реконструкция участка «Кызылорда-Жезказган» протяженностью 427 км (по Кызылординской области – 218 км, по Карагандинской области – 209 км) включена в перечень Национальных проектов «Сильные регионы – драйвер развития страны» со сроком реализации на 2022-2024 годы.

В МИИР отмечают, что по участку автодороги, проходящему по территории Кызылординской области, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Заключение контракта ожидается до конца текущего года.

По участку, проходящему по Карагандинской области, на сегодняшний день проводятся соответствующие технико-экономические экспертизы. Объявление конкурса планируется в ноябре, пояснили в ведомстве.

«В целом проект предусматривает строительство обхода города Кызылорда протяженностью 15 км под І техническую категорию с 4-х полосным движением, а также реконструкцию участка протяженностью 412 км под ІІ техническую категорию с 2-х полосным движением с асфальтобетонным покрытием.

В рамках проекта планируется устройство 2 транспортных развязок, 6 мостов, 24 скотопрогона, проезды для с/х техники, 150 водопропускных труб, 12 площадок отдыха с беседками, эстакадами, 11 теплых санитарно-гигиенических узлов (СГУ), 2 наземных пешеходных перехода с освещением в районе населенных пунктов», - рассказали в пресс-службе МИИР.

После реконструкции расчетная скорость составит 120 км/час.

По информации ведомства, полномасштабные строительные работы начнутся в следующем году.

В свою очередь, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до 7 тыс. авт./сутки, а также за счет начала строительно-монтажных работ создадутся более 6 тыс. новых рабочих мест, отметили в МИИР.