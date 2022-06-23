23 Июня 2022 10:23

Развивать животноводство планируют в Абайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Абайской области Нурлан Уранхаев поделился планами развития региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь надо поднять экономику. Естественно, улучшить жизнь людей, это самые основной вопрос, я думаю, не только в нашей новой созданной области. Привлечь инвестиции в нашу экономку», - сказал Нурлан Уранхаев в кулуарах Правительства.

По его словам, приоритет будет отдаваться развитию сельского хозяйства.

«Развитие наших традиционных видов, таких как сельское хозяйство. Бывшая Семипалатинская область была аграрной, занималась животноводством, а именно овцеводством. Все эти вещи, ничего нового придумывать не будем. Просто постараемся вернуть хорошо отработанное старое», - добавил аким.

Ранее Н. Уранхаев доложил Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о текущей ситуации в регионе. Аким проинформировал о предстоящей работе по увеличению сельскохозяйственного потенциала региона, обеспечению теплоснабжением местного населения, строительству ТЭЦ-3, социальных объектов, в том числе школ и больниц, а также дорог. По его словам, одна из приоритетных задач – восстановление инфраструктуры области.