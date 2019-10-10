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Развивать трофейную охоту предлагают в РК

10 Октября 2019 16:08
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Развивать трофейную охоту предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев озвучил предложение ведомства по развитию трофейной охоты в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следующее направление связано с особым интересом у иностранного туриста к трофейной охоте. Однако, в связи с имеющимися некоторыми пробелами в законодательстве развитие туризма в целью трофейной охоты в нашей стране не развивается», - сказал Уркен Бисакаев на презентации законопроекта «О внесений изменений и дополнений в Законодательство РК «О туристской деятельности» в Мажилисе.

По его словам, мировой опыт показывает, что увеличение потока туристов до 30% в год возможно за счет приезжающих на трофейную охоту.

«В этой связи, одной из значимых мер развития трофейной охоты является поддержка предпринимательства в сфере фермерского охотничьего хозяйства. Мировой практикой доказано, что научно-обоснованный лимит изъятия старых самцов не оказывает угнетающего влияния на популяцию, а в некоторых случаях только увеличивает ее продуктивность. К примеру, самки некоторых видов семейства полорогих остаются яловыми, когда старый самец не позволяет молодым самцам участвовать в гоне, а сам не в силах покрыть всех самок», - отметил вице-министр.

«В Казахстане современное положение популяций многих редких видов стабилизировалось, и можно говорить об устойчивом использовании старых особей для целей охоты. Необходимо провести совершенствование регуляторной политики в сфере туризма. На сегодняшний день в стране зарегистрировано порядка 1300 туроператоров, получивших лицензию», - добавил он.

В этой связи ведомством предлагается следующее:

1) перевод лицензирования туроператорской деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма на уведомительный порядок;

2) оптимизация разрешительных процедур в рамках законодательства об охране животного мира в целях развития фермерского и охотничьего хозяйства;

3) совершенствование административного законодательства;

4) регламентация профилактического контроля без посещения.

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Ключевые слова: Правительство РК, Туризм,
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Азамат Сыздыкбаев

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