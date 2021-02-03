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    12:00, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Развивать рыболовство и животноводство предложил чешским бизнесменам аким СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики Рудолфом Гиклом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы главы региона, в ходе встречи стороны обсуждали вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Рудолф Гикл отметил, что Чешская Республика намерена укреплять экономические связи с Северо-Казахстанской областью, реализуя совместные бизнес-проекты.

    К.Аксакалов предложил чешским предпринимателям реализовать в регионе перспективные проекты в рыболовной отрасли и животноводстве, генетике, производстве автомобилей и спецтехники.

    «Сейчас область сосредоточена на производстве экологически чистых продуктов питания и готова работать над производством и экспортом натурального продовольствия другим государствам», - сказал К.Аксакалов.

    Он добавил, что регион привлекает иностранных бизнесменов благоприятным инвестиционным климатом. Этому способствует специальная экономическая зона Qyzyljar и лояльная система налогообложения.


    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Инвестпроекты Интеграция и партнерство
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