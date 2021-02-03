Развивать рыболовство и животноводство предложил чешским бизнесменам аким СКО
По информации пресс-службы главы региона, в ходе встречи стороны обсуждали вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Рудолф Гикл отметил, что Чешская Республика намерена укреплять экономические связи с Северо-Казахстанской областью, реализуя совместные бизнес-проекты.
К.Аксакалов предложил чешским предпринимателям реализовать в регионе перспективные проекты в рыболовной отрасли и животноводстве, генетике, производстве автомобилей и спецтехники.
«Сейчас область сосредоточена на производстве экологически чистых продуктов питания и готова работать над производством и экспортом натурального продовольствия другим государствам», - сказал К.Аксакалов.
Он добавил, что регион привлекает иностранных бизнесменов благоприятным инвестиционным климатом. Этому способствует специальная экономическая зона Qyzyljar и лояльная система налогообложения.