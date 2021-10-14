Развивать потенциал трансграничных транспортных артерий в рамках ЕАЭС призвал Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развивать потенциал трансграничных транспортных артерий и логистических хабов в рамках Евразийского экономического союза призвал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно развивать потенциал трансграничных транспортных артерий и логистических хабов. Сопряжение Евразийского экономического союза с инициативой «Пояса и пути» и формирование современной логистической инфраструктуры значительно усилят экономическое влияние союза на мировые товарные потоки», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент Казахстана отметил, что государствами союза уже сформирован пакет инфраструктурных и транспортных проектов.

«Важно не только ускорить их реализацию, но и создавать привлекательный тариф на ценовые условия для обслуживания трансграничных товарных потоков. Как и ранее призываю наши транспортные ведомства к более тесному сотрудничеству. Кроме того, считаю, что комиссия совместно со всеми государствами могла бы сделать комплексный обзор транспортных коридоров, барьеров, узких горлышек и предложить конкретные меры по их устранению», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев призвал глав стран ЕАЭС объединить усилия для успешного преодоления пандемии. Также он отметил дефицит крупных и актуальных совместных инвестиционных проектов со странами Евразийского экономического союза.

Напомним, в формате видеоконференцсвязи проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Прямая трансляция заседания ВЕЭС доступна для просмотра на телеканале «Хабар 24».