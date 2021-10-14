Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Развивать потенциал трансграничных транспортных артерий в рамках ЕАЭС призвал Президент РК

Автор:  
Серик Сабеков
14 Октября 2021, 17:54
Развивать потенциал трансграничных транспортных артерий в рамках ЕАЭС призвал Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развивать потенциал трансграничных транспортных артерий и логистических хабов в рамках Евразийского экономического союза призвал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно развивать потенциал трансграничных транспортных артерий и логистических хабов. Сопряжение Евразийского экономического союза с инициативой «Пояса и пути» и формирование современной логистической инфраструктуры значительно усилят экономическое влияние союза на мировые товарные потоки», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент Казахстана отметил, что государствами союза уже сформирован пакет инфраструктурных и транспортных проектов.

«Важно не только ускорить их реализацию, но и создавать привлекательный тариф на ценовые условия для обслуживания трансграничных товарных потоков. Как и ранее призываю наши транспортные ведомства к более тесному сотрудничеству. Кроме того, считаю, что комиссия совместно со всеми государствами могла бы сделать комплексный обзор транспортных коридоров, барьеров, узких горлышек и предложить конкретные меры по их устранению», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев призвал глав стран ЕАЭС объединить усилия для успешного преодоления пандемии. Также он отметил дефицит крупных и актуальных совместных инвестиционных проектов со странами Евразийского экономического союза.

Напомним, в формате видеоконференцсвязи проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Прямая трансляция заседания ВЕЭС доступна для просмотра на телеканале «Хабар 24».


Президент Казахстана   Экономика   ЕАЭС   Логистика   Международная деятельность РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Новая детская площадка открылась в Таразе
Новая детская площадка открылась в Таразе
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы