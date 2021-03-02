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Развивать аграрную науку поручено Минсельхозу

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Марта 2021, 10:52
Развивать аграрную науку поручено Минсельхозу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений в сфере развития агропромышленного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году будет принят Национальный проект по развитию АПК, в основу которого должны войти озвученные сегодня задачи и меры по их реализации. При этом необходимо провести обсуждение данного проекта с субъектами сельского хозяйства для выработки консолидированных предложений. Поручаю Министерству сельского хозяйства завершить данные работы до конца марта текущего года и презентовать в Правительстве Концепцию Национального проекта», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, эффективная реализация поставленных целей требует наличия квалифицированных кадров.

«Как показывает практика, в отрасли имеется дефицит специалистов, особенно в сфере ветеринарно-фитосанитарной служб. Поручаю Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством образования внести предложения по разработке программы по развитию аграрной науки и образования, трудоустройству выпускников аграрных вузов, а также охвату субъектов АПК системой распространения знаний», - заключил глава Правительства.

Ранее Аскар Мамин прокомментировал потенциал страны в сфере агропромышленного комплекса, а также заявил, что необходимо увеличить объем валовой сельскохозяйственной продукции в 1,3 раза.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Образование   Вузы   Промышленность   Минсельхоз   Сельское хозяйство   МОН  
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