Развитие железнодорожной отрасли обсудят в Правительстве РК

В повестке заседания — развитие железнодорожной отрасли и инфраструктуры. По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием:

вице-министра транспорта РК Жанибека Тайжанова;

председателя правления АО «НК „Қазақстан темір жолы“ Талгата Алдыбергенова.

Ранее сообщалось, что в ближайшие четыре года в Казахстане планируется построить 5 тысяч километров новых железных дорог. По словам Премьер-министра Олжаса Бектенова, развитие железнодорожной инфраструктуры является одним из ключевых направлений для увеличения транзитного потенциала страны.

Также в стране продолжается масштабная реконструкция и модернизация железнодорожных вокзалов. В 2025 году начата комплексная работа по обновлению 124 вокзалов по всей стране.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 36 вокзалах. В 2025 году реконструкция завершена на станциях: Жаксы, Курорт-Боровое, Макинка, Шортанды, Узун-Агаш, Шамалган, Сагиз, Макат, Талдыкорган, Акши, Темиртау, Айса, Кушмурун, Аманкарагай, Талап, Казалы, Бозшаколь, Тайынша и Жанаесиль.

В первом квартале 2026 года работы завершены на станциях: Семиглавый Мар, Мырза, Сары-Шаган, Коктума, Агадыр, Караганда-Сортировочная, Жанакорган, Шиели, Жетысу, Карасор, Тобол, Калкаман, Доссор, Кызылжар, Саумалколь, Жалтыр и Аккыстау.