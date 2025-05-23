Развитие южных регионов обсудил Канат Бозумбаев с акимами областей и Шымкента в Таразе

В совещании приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, а также вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков и вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы.

Акиматам разъяснили правила бюджетного планирования с учетом Системы региональных стандартов в рамках нового Бюджетного кодекса.

По итогам 2024 года уровень обеспеченности объектами и услугами по Системе составил: в Жамбылской области – 74,1% (4-е место по стране), Туркестанской области – 66,3% (14-е место по стране), Кызылординской области – 66,8% (6 место по стране), в г. Шымкент - 87,9% (2-е место по стране). В целом во всех южных регионах уровень обеспеченности выше среднереспубликанского - 66,1%.

Ключевыми драйверами экономического роста в южных регионах остаются сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Регионы являются крупными производителями продовольственных товаров и играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Однако одной из приоритетных задач остается модернизация инфраструктуры.

Фото: Кабмин

В ходе совещания Канат Бозумбаев напомнил, что планирование инфраструктурных проектов должно осуществляться со строгим учетом показателей Системы региональных стандартов.

В целях выравнивания и уменьшения расхождений на региональном уровне вице-премьер поручил акиматам принять решение о первоочередном финансировании отстающих населенных пунктов с учетом методических рекомендаций министерства национальной экономики по отбору бюджетных инвестиционных проектов по приоритетности.

По проекту «Ауыл Аманаты» были сформированы прогнозные инвестиционные проекты в Жамбылской области с созданием порядка 10 тыс. рабочих мест; в Кызылординской области с потенциалом создания 8 тыс. рабочих мест; в Туркестанской области с созданием 23 тыс. рабочих мест.

Фото: Кабмин

Канат Бозумбаев поручил ускорить их реализацию. Министерству национальной экономики совместно с министерствами финансов, труда и социальной защиты населения, акиматами областей поручено проработать вопрос дополнительного финансирования проекта «Ауыл аманаты».

Далее в рамках рабочей поездки Канат Бозумбаев посетил Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации, где встретился с преподавателями вуза. Затем ознакомился со строительством многоэтажных домов в новом микрорайоне Тараза и благоустройством набережной канала Туйте.