Развитие цифровых активов обсудят в Правительстве Казахстана

Члены Кабмина обсудят развитие отрасли цифровых активов.

По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием:

вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК Гиззата Байтурсынова;

директора департамента платежных систем и цифровых финансовых технологий Национального Банка РК Ерлана Ашыкбекова;

управляющего директора Офиса авторизации и финансовых технологий Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Еркегали Еденбаева.

Напомним, 7 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан».

Документ направлен на дальнейшее формирование правовых и экономических условий для развития рынка цифровых активов, привлечение инвестиций и укрепление позиций Казахстана как регионального центра цифровых технологий.

В целом, законодательные основы государственного регулирования обращения цифровых активов были заложены Законом РК «О цифровых активах в Республике Казахстан». С 1 мая 2026 года в стране введено системное регулирование оборота цифровых активов. В соответствии с ним получение лицензий операторами обмена необеспеченных цифровых активов, а также прохождение учетной регистрации операторами торговых платформ цифровых активов и платформ цифровых финансовых активов осуществляется путем подачи соответствующих документов в Национальный Банк РК.

Кроме того, 16 января был принят Закон «О банках и банковской деятельности», который разрешил обращение и ввел регулирование цифровых финансовых активов в качестве нового класса активов на территории Казахстана. Документ предоставил банкам право создавать и приобретать дочерние организации в сфере цифровых технологий, электронной коммерции, кибербезопасности, биометрии, искусственного интеллекта и телекоммуникаций.

Ранее председатель Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что в 2027 году рынок цифровых финансовых активов в Казахстане должен перейти от этапа создания инфраструктуры и регулирования к запуску конкретных продуктов.