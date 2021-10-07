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Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута обсудили в Стамбуле

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
7 Октября 2021, 18:53
Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута обсудили в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Стамбуле проходит 12-ое заседание Совета по транспорту и коммуникации. Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Берик Камалиев принял участие в закрытой сессии круглого стола министров транспорта стран-участниц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Данная сессия посвящена теме «Взаимосвязанность, направленная на Логистику-Мобильность-Цифровизацию», Берик Камалиев поделился опытом Казахстана по внедрению цифровых технологий в транспортные системы.

Кроме того, в рамках Совета проведен ряд сессий с участием более 100 компаний и 25 тысяч участников.

В целом представителям правительств и бизнеса предоставлена площадка по выстраиванию возможностей решения региональных и глобальных проблем и налаживания сотрудничества.

Также вице-министр принял участие на четырехстороннем заседании с министрами Азербайджана, Грузии и Турецкой Республики по обсуждению дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

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Транспорт   Турция   Сотрудничество   МИИР РК  
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