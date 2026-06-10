Развитие сотрудничества в области ушу обсудили Казахстан и Китай

Церемония открытия китайско-казахстанского мероприятия по показательной программе и обмену в области ушу «Ушу передает дружбу: диалог цивилизаций» состоялась в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

В рамках мероприятия мастера ушу из Китая и Казахстана продемонстрировали зрителям яркие показательные выступления, представив различные техники и элементы этого древнего боевого искусства.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Аманбай Нурмухамбетов, выступая на мероприятии отметил, что подобные встречи способствуют укреплению дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Китаем, а также открывают новые возможности для развития ушу, обмена опытом и реализации совместных проектов.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Сотрудничество между Казахстаном и Китаем охватывает не только экономику, энергетику, торговлю и транспорт, но и культурную и спортивную сферы. Такие мероприятия вносят важный вклад в развитие гуманитарных связей между нашими странами, — подчеркнул он.

По его словам, ушу — не только боевое искусство или вид спорта, но и особая жизненная философия, основанная на принципах гуманизма, дисциплины и самосовершенствования, гармонично сочетающая духовное и физическое развитие человека.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Для Казахстана ушу является перспективным спортивным направлением, открывающим возможности для выхода на международную арену. Наши спортсмены участвуют в соревнованиях азиатского и мирового уровня, демонстрируют высокие результаты и достойно представляют страну на международных турнирах, — подчеркнул Аманбай Нурмухамбетов.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В свою очередь посол КНР в Казахстане Хань Чуньлинь отметил, что Посольство будет поддерживать обмены и сотрудничество между двумя странами в сфере спорта и культуры, способствовать развитию устойчивых механизмов гуманитарного взаимодействия и содействовать проведению различных совместных мероприятий.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Китайское ушу и традиционные виды спорта Казахстана, несмотря на различие форм выражения, обладают высокой степенью духовной близости и внутреннего соответствия, поскольку оба отражают стремление человека к укреплению физического здоровья, формированию стойкого характера и достижению лучшей жизни. Сегодня спортсмены по ушу из Китая и Казахстана выступают на одной сцене, используя боевые искусства как средство дружбы. В процессе обмена они постоянно углубляют взаимодействие, а в совместных выступлениях укрепляют узы дружбы, — сказал посол.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Мероприятие прошло под руководством Посольства Китайской Народной Республики в Республике Казахстан и Министерства туризма и спорта Республики Казахстан. Организаторами выступили Китайский культурный центр в Астане совместно с Центром культурных и туристических обменов Китая с зарубежными странами, Китайской федерацией ушу, Казахстанской федерацией ушу и кунг-фу и Казахским национальным университетом спорта.

Напомним, что в марте этого года в Китае в городе Тяньцзинь проходил чемпионат мира по ушу-саньда среди молодежи. Сборная Казахстана показала один из лучших результатов турнира - казахстанские спортсмены трижды поднимались на высшую ступень пьедестала, и трижды на арене звучал государственный гимн страны.