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Развитие сотрудничества Казахстана и ЕС в сельском хозяйстве обсудили в Брюсселе

Автор:  
Арнур Рахимбеков
9 Июля 2021, 21:17
Развитие сотрудничества Казахстана и ЕС в сельском хозяйстве обсудили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Посол РК в ЕС Маргулан Баймухан провел переговоры с Европейским Комиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи стороны отметили поступательный рост двустороннего товарооборота между РК и ЕС, который за последний год составил 23,7 млрд долларов США, важность реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое охватывает 29 перспективных сфер взаимодействия с институтами и странами-членами ЕС, а также обсудили текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Посол Казахстана информировал Европейского Комиссара об основных целях развития национальной экономики, сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны, а также о стремлении Казахстана к достижению углеродной нейтральности к 2060 году, которая создаст дополнительные возможности для развития торгово-экономического взаимодействия между РК и ЕС. Отдельное внимание собеседников было посвящено вопросам экспорта казахстанской сельскохозяйственной продукции в ЕС.

В свою очередь, Еврокомиссар выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, которое является важным направлением торгово-экономического сотрудничества между Европейским Союзом и Казахстаном.


МИД РК   Евросоюз   Сельское хозяйство  
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