Развитие рыбной отрасли и лесопользование раскритиковал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров считает, что регион не использует в полной мере имеющиеся резервы для развития экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава региона поинтересовался перспективами у руководителя экономики Куанышбека Калижанова, чью работу он не так давно довольно жестко раскритиковал. По словам К.Калижанова, резерв – в отрасли сельского хозяйства.

«Считаем, что нужно изучить вопрос развития отгонного овцеводства, что будет способствовать увеличению поголовья овец в регионе. Овощеводство, развитие рыболовства. Из 500 озер в аренде - 172. Резерв - в пищевой промышленности», - перечислил руководитель управления экономики.

Аким области полагает, что заинтересованные госорганы и руководители недостаточно провели работу в этом направлении.

«В сельском хозяйстве 60% агроформирований не занимаются животноводством. Это большие резервы, рабочие места. Арендаторы озер какую работу проводят? Кроме рыболовства, ничего не знают, разведением рыб не занимаются. Лесопользователи лес только на дрова используют, посадкой не занимаются. Почему не занимаемся орошением? Поручаю совместно с первым заместителем Маратом Тасмаганбетовым, акимами районов, отраслевыми управлениями провести совещание по этому вопросу. Государственных программ достаточно», - сказал А.Сапаров.

По итогам первого квартала валовой выпуск продукции сельского хозяйства в регионе составил 48 млрд тенге с ростом на 4,6%. Увеличилось производство мяса, молока, но снизилось – яиц.

Промышленной продукции произвели на 138,2 млрд тенге. Увеличились на четверть объемы в обрабатывающей отрасли, на 42% - в горнодобывающей.

В строительной сфере объем выполненных работ возрос на 6%. Но при этом по текущему ремонту снизился на 23%. Ввели 23,7 тыс. квадратных метров жилья.

Привлекли в регион за три месяца 63,8 млрд тенге инвестиций с ростом на 15,8%.