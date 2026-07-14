Развитие проектов ИИ лишает частной собственности жителей в США

Жители штата Джорджия заявляют, что вынуждены продавать свои дома из-за строительства новой линии электропередачи, которая будет снабжать электроэнергией центры обработки данных для искусственного интеллекта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News .

Энергетический гигант Georgia Power планирует построить новую линию электропередачи, которая частично обеспечит энергией новые центры обработки данных.

По оценкам компании, 70-80% энергии по новой линии будет использоваться для обслуживания центров обработки данных, а оставшиеся 20-30% — для удовлетворения растущего спроса со стороны жилых и коммерческих объектов штата.

По данным компании, растущий спрос превысил возможности существующей энергосистемы, а для строительства новой линии электропередачи требуется выкупить более 300 земельных участков, в том числе жилые дома.

По словам владельцев недвижимости, в случае отказа от продажи компания Georgia Power может воспользоваться процедурой принудительного отчуждения.

Одной из таких жительниц стала Энсли Браун, которая утверждает, что ее семья теряет дом, принадлежавший нескольким поколениям. Она обвиняет Georgia Power в несправедливом изъятии земли и требует от компании извинений.

По словам Браун, ее мать хотела, чтобы эта собственность стала «настоящим богатством, передающимся из поколения в поколение», и добавила, что теперь «ее у нас отбирают. Это кража».

В Georgia Power заявляют, что принудительное отчуждение применяется только в крайнем случае и что компания ведет переговоры с владельцами добросовестно. При этом компания не раскрывает, какие именно ИИ-компании будут пользоваться новыми центрами обработки данных, ссылаясь на соображения безопасности.

Ранее сообщалось, что цены на жилье в США выросли до рекордно высокого уровня.