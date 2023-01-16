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Развитие пригородов Астаны обсудили в Правительстве

16 Января 2023, 18:53
Развитие пригородов Астаны обсудили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проекты отраслевых концепций и Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане, рассмотрены на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что Комплексным планом социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане, до 2025 года предусмотрено строительство школ, детских садов, автодорог, сетей газо-, тепло-, электро- водоснабжения и водоотведения, развитие промышленности, а также повышение охвата граждан спортом и медуслугами и т.д.

Премьер-Министр поддержал представленный проект Комплексного плана с учетом полученного одобрения республиканской бюджетной комиссии.

Презентуя проект Концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы, министр нацэкономики отметил, что в рамках нее предусматриваются шаги по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры (школы, больницы, интернет, водохранилища и т.д.) на селе, повышению уровня доходов сельчан через предпринимательство, развитие личных подсобных хозяйств и кооперации и др.

Концепция разрабатывается в реализацию соответствующего указа и Предвыборной программы Главы государства для повышения эффективности подходов к развитию сельских территорий, улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местности.

На совещании также рассмотрены проекты концепций развития топливно-энергетического комплекса республики до 2026 года и электроэнергетической отрасли до 2032 года.

Премьер-Министр поручил доработать их с учетом озвученных предложений и замечаний.

Фото: primeminister.kz


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