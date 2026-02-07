Развитие паралимпийского спорта и поддержка спортсменов: итоги обучающего семинара в Астане

Мероприятие было направлено на развитие паралимпийских видов спорта и повышение уровня поддержки спортсменов с особыми физическими потребностями.

Официальным партнером семинара выступил Chery Kazakhstan, входящий в состав Astana Motors. Компания является спонсором НПК РК с 2025 года и в 2026 году продолжает поддержку паралимпийского движения, последовательно реализуя социальную миссию бренда.

Фото: Chery Kazakhstan

Цель семинара — содействие социальной адаптации и интеграции людей с особыми физическими потребностями через спорт, а также развитие профессиональных компетенций в сфере маркетинга и спонсорства. Формат мероприятия предусматривал теоретические выступления, обсуждение практических кейсов и активное взаимодействие участников со спикерами.

Фото: Chery Kazakhstan

В рамках семинара были подведены итоги сотрудничества Chery и НПК РК в 2025 году. Генеральный секретарь НПК РК Олжас Акпамбетов отметил, что прошедший год стал продуктивным: реализованы совместные проекты и инициативы, направленные на поддержку спортсменов и развитие паралимпийского спорта.

Кроме того, были объявлены потенциальные бренд-амбассадоры на 2026 год, среди которых Али Турганбеков, Аделя Калиева, Вазир Надыров, Акмарал Науатбек, Ергали Шамей, Дастан Мукашбеков, Ербол Хамитов, Александр Герлиц и Никита Ермаков.

Фото: Chery Kazakhstan

В день проведения семинара у входа в Паралимпийский тренировочный центр была представлена экспозиция автомобилей новой модели Chery C8, произведенных на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы. Кроссовер стал символом ценностей бренда — технологичности, комфорта и доступности, отражая подход компании к социальной ответственности.