Развитие окраин города Астаны: за последние четыре года построено 237 улиц

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За последние 4 года в жилых массивах столицы в рамках среднего ремонта заасфальтировано и отремонтировано 237 улиц общей протяженностью 80 км. Об этом рассказал и.о. руководителя управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны Мерей Байырхан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в целях развития жилых массивов города Астаны в 2010 году принята «Концепция развития окраин города Астаны». Согласно этой концепции в период с 2011 по 2022 годы построено 133 км дорог и 371 км инженерных сетей.

«В том числе, в рамках этой программы в 2019 по 2022 годы проведены работы по реализации проектов по строительству инженерных сетей и дорог в жилых массивах Коктал-2, Коктал-1, Комсомольский, Интернациональный, Достық, Юго-Восток (левая сторона). За эти годы было построено 63,3 км инженерных сетей, а также 25,3 км дорог», - сказал Мерей Байырхан на заседании маслихата города Астаны.

Он также добавил, что асфальтирование в рамках среднего ремонта проводилось на улицах, где отсутствует проект и где ближайшие 5 лет не планировалась разработка проекта.