    14:43, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Развитие креативных индустрий: перспективы партнерства с Yandex Qazaqstan

    В Астане состоялась встреча заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с глобальным директором Yango Group Даниилом Шулейко и руководителем Yandex Qazaqstan Тимуром Шалекеновым, передает Kazinform.

    Фото: Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития креативных индустрий в Казахстане и возможности расширения сотрудничества между государством и одной из ведущих международных технологических компаний.

    Аида Балаева отметила значимую роль Yandex Qazaqstan в развитии цифровых и креативных экосистем, а также вклад компании в поддержку талантов и инновационных проектов.

    Фото: Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    Особое внимание было уделено деятельности Фонда развития креативных индустрий. Были представлены ключевые направления работы Фонда, включая акселерацию и инкубацию проектов, девелопмент креативных инициатив, развитие инфраструктуры и продвижение казахстанских креативных продуктов на международные рынки. В этом контексте обсуждалась возможность участия Yandex Qazaqstan в качестве стратегического партнера Фонда.

    По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в выстраивании долгосрочного и системного партнерства, а также готовность к совместной проработке практических механизмов взаимодействия в сфере креативной экономики и цифровых технологий.

    Минкультуры и информации Креативная индустрия
    Диана Калманбаева
