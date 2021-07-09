Развитие конкуренции в Казахстане – что предпринимает государство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 22 июня на заседании Правительства был презентован законопроект по вопросам развития конкуренции, который в данный момент находится на рассмотрении в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил тогда председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, высокий уровень государственного участия в экономике на сегодня является основным барьером на пути развития конкурентной экономики.

«Прежде всего – это доступ к ключевой мощности, искажение ценообразования, а также избирательное покровительство или фаворитизм. Важнейшей задачей является обеспечение доступа к ключевой мощности. Это инфраструктура или объект, без доступа к которой конкуренты не могут предоставлять свои услуги потребителям. Примерами являются магистральная железнодорожная сеть, кабельная канализация для связи, первичные металлы для дальнейшей переработки, морские порты, субстанции для производства лекарств, технологии производства», - сказал Серик Жумангарин.

Презентуя законопроект, спикер рассказал об основных его направлениях.

Первое направление развития конкуренции, которое назвал спикер, развитие биржевой торговли.

«Биржевая торговля переведена наконец на цивилизованные рельсы. На сегодня запущены торги бензином, битумом, углем, сжиженным газом. Впереди, до конца года, торговля будет расширяться за счет авиакеросина, дизтоплива, пшеницы», - проинформировал он.

По данным Агентства, впервые состоялись биржевые торги углем, где базисом поставки выступают сами карьеры. Первые торги Каражыры и Шубаркуля показали, что экономия для потребителя составляет около 20%.

Следующий шаг – регулирование деятельности, так называемых операторов, государственных и частных. В стране выявлен 51 монопольный оператор, 47 из них с участием государства.

«По 24 из них вводится институт специального права – они будут подлежать жесткому регулированию, ценовому, ограничению иной деятельности, запрету на участие в других компаниях, публичности, возмещению убытков бизнесу при создании. По 18 регулирование не требуется – эти операторы осуществляют общественные услуги и не получают прибыли. По 9 будут приняты кардинальные меры: по 4 ликвидация либо приватизация, по 5 лишение операторства, сохранение их просто в статусе подведомственных организаций», - рассказал Жумангарин.

Также, по его словам, необходимо сократить госучастие в предпринимательстве.

«Участие государства в экономике на сегодняшний день составляет 14,8%, более 2 тысяч субъектов квазигоссектора. Мы предложили секторальный анализ госсобственности. То есть, вне зависимости от видов деятельности, если сектор созрел с учетом количества субъектов МСБ, уровня господдержки его надо полностью приватизировать», - уверен спикер.

Примерами являются стоматологии, охранные предприятия, транспортные службы, предприятия благоустройства.

Кроме того, агентством планируется сократить количество государственных заданий.

«Мы планируем уже в следующем году сократить их на 27, а в целом приблизительно в 2 раза к 2025 году. Экономический эффект составит более 30 миллиардов тенге», - подчеркнул спикер.

Законопроектом также предполагается обеспечение равного доступа к мерам господдержки. Как сообщили в Агентстве, на сегодняшний день идет персонализация господдержки. И в основном поддерживается крупный бизнес.

В частности, будут разработаны конкурентные принципы оказания мер господдержки с учетом доли МСБ, уровня госучастия, наличия барьеров, уровня рыночной концентрации.

Кроме того, законопроект предусматривает внедрение новых подходов к регулированию цифровой экономики.

Мир вступил в эпоху цифровой экономики. Естественно, сегодняшние методы регулирования немножко устарели, поэтому необходимо определиться с понятиями цифровой платформы, сетевого эффекта и новой методологией анализа цифровых рынков.

Важной является конкуренция на рынке электроэнергии. На сегодняшний день на организованных торгах продается только 1 % электрической энергии. Все остальное по непрозрачным прямым контрактам. В этой связи, до 2025 года организованная торговля электроэнергией увеличится как минимум до 30 %.

Кроме того, планируется устранить дифференциацию на рынке снабжения электрической энергией. Все это даст ежегодную экономию 20 миллиардов бюджетных средств, 31 миллиард будет экономия для расходной части для МСБ и естественно возрастет жилищная помощь, по нашим расчетам на 720 миллионов.

Очень важным является вопрос развития конкуренции на рынках транспорта. Главным образом, конечно, развитие конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок.

«У нас уже выдано более 40 лицензий по этой тематике. Уже есть 3 перевозчика, 2 из них являются частными, которые работают в пилотном режиме. Задача – расширить эту деятельность. То есть, мы планируем, чтобы было не менее 10 перевозчиков к 2025 году», - сообщили в Агентстве.

Еще один большой закрытый рынок – это рынок аэропортовой деятельности. К терминальному обслуживанию планируется свободный доступ, к перронному обслуживанию, чтобы было минимум 2 оператора, 1 из них независимый, и на рынках аэропортов с пассажиропотоком более 2 миллионов человек доступ не менее к 3 услугам наземного обслуживания.

Отдельное слово нужно сказать и о развитии конкуренции на рынках реализации лекарственных средств. В Агентстве признают, что этот рынок жестко зарегулирован. Предполагается сокращение лекарственных средств, подлежащих государственному ценовому регулированию, при наличии взаимозаменяемости по МНН.

В рамках антитрастового регулирования за 2020 год завершено 109 расследований по различным аспектам. В работе на сегодняшний день 29 расследований.

Зарекомендовал себя с нужной стороны эффективный институт мягкого права. Выдано за это время 210 уведомлений, 6 предостережений, заключено 138 актов антимонопольного комплаенса. Все это позволило выполнить различные поручения Главы государства, снизить цену медицинских масок, ПЦР тестирования. На сегодняшний день идет работа на рынке строительных материалов, снижен тренд на повышение цен на рынках СЗПТ и строительства жилья.

Чего ждать от реализации данных мер.

«Мы планируем увеличить биржевую торговлю нефтепродуктами до 20 % к 2025 году, сжиженным газом до 100 % уже в следующем году. Экономический эффект более 1,9 триллиона тенге. Увеличение объема централизованных торгов электроэнергией до 30 % к 2025 году на сумму более 350 миллиардов тенге. Ежегодная экономия средств бюджета на 20 миллиардов и 31 миллиард тенге для МСБ. Развитие маркетплейсов – сокращение в 10 раз времени на смену поставщика электроэнергии», - сообщили в Агентстве.

Кроме того, ожидается:

- Обеспечение к 2025 году свободного доступа к не менее чем 7 услугам наземного обслуживания на территории аэропортов.

- Обеспечение доступа к кабельной канализации в области связи.

- Сокращение количества муниципальных автобусных парков в городах республиканского и областного значения до 0.

- Сокращение количества госзаданий на 50% к 2025 году.

- Оптимизация к 2025 году 20 единых операторов.

Все это позволит улучшить и развить конкурентную среду в Казахстане.