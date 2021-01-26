Развитие конкуренции должно стать приоритетным в деятельности госаппарата - Глава государства
«Хочу завершить этот блок поручений одним из самых острых вопросов, который должен стать приоритетным в деятельности всего государственного аппарата. Это развитие конкуренции. Сегодня экономика страны страдает не только от чрезмерного присутствия государства, но и от неконкурентных действий частных монополистов. Поэтому поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ целесообразности, продолжительности деятельности подобных структур. Сегодня их около 150», - сказал Глава государства.
Предложения Президент поручил внести к 1 июня. После этого, по его словам, решится, что делать: либо лишить их такого статуса либо вовсе их закрыть.
«Поручаю Правительству и агентству в срок до 1 января 2022 года обеспечить принятие законопроекта, направленного на решение основных проблем, мешающих честной конкуренции. До завершения анализа и принятия закона запрещаю создавать государственных и частных операторов. Упомянутый закон должен регулировать в том числе создание равных условий для субъектов рынка, доступ к критической инфраструктуре, магистральным сетям и так далее», - добавил Глава государства.