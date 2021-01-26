НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству по защите и развитию конкуренции в срок до 1 января 2022 года обеспечить принятие законопроекта, направленного на решение основных проблем, мешающих честной конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу завершить этот блок поручений одним из самых острых вопросов, который должен стать приоритетным в деятельности всего государственного аппарата. Это развитие конкуренции. Сегодня экономика страны страдает не только от чрезмерного присутствия государства, но и от неконкурентных действий частных монополистов. Поэтому поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ целесообразности, продолжительности деятельности подобных структур. Сегодня их около 150», - сказал Глава государства.

Предложения Президент поручил внести к 1 июня. После этого, по его словам, решится, что делать: либо лишить их такого статуса либо вовсе их закрыть.

«Поручаю Правительству и агентству в срок до 1 января 2022 года обеспечить принятие законопроекта, направленного на решение основных проблем, мешающих честной конкуренции. До завершения анализа и принятия закона запрещаю создавать государственных и частных операторов. Упомянутый закон должен регулировать в том числе создание равных условий для субъектов рынка, доступ к критической инфраструктуре, магистральным сетям и так далее», - добавил Глава государства.







