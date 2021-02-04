Развитие Казахстана основывается на принципах преемственности - политолог Александр Цинкер
«Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что результаты выборов ещё раз показали «прочный фундамент государственности, высокую политическую культуру и гражданскую зрелость казахстанского общества».
Президент напомнил депутатам, что «наша цель – войти в число лидирующих развитых стран», а долгосрочное развитие страны основывается на принципах преемственности, справедливости и прогресса. Поэтому для достижения поставленной цели необходимо проведение последовательных изменений во всех сферах.
Говоря о политической модернизации, Президент РК озвучил ряд важных инициатив, две из которых, напрямую относятся к избирательному законодательству и являются прямым ответом на замечания наблюдателей ОБСЕ, требующих усиления процесса состязательности и расширения возможностей учёта всех мнений голосующих граждан», - отмечает политолог.
Речь идет о снижение электорального порога прохождения партий в Парламент с 7% до 5% и о возврате в избирательный бюллетень графы «Против всех».
Снижение электорального порога наряду с принятыми поправками в законе о регистрации партий (для регистрации сокращено количество членов с прежних 40 тысяч до 20 тысяч), могут способствовать повышению гражданской активности, появлению в стране новых политических организаций и активизации партийной борьбы на следующих выборах, считает Александр Цинкер.
«Говоря о необходимости возврата графы «Против всех», Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что идея альтернативного мнения и голосования против всего тоже должна быть нормой. Поэтому бюллетени всех уровней должны иметь такую графу.
Интересно отметить, что графа «Против всех» исчезла из казахстанских избирательных бюллетеней в 2011 году по просьбе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В ЦИК отмечали, что представители БДИПЧ назвали графу нецелесообразной и советовали ее исключить. Странное мнение уважаемой организации. Всегда считалось, что данная графа позволяет отслеживать мнение граждан к существующим партиям и сложившейся системе отношений власть-оппозиция. А динамика увеличения бюллетеней с отметкой в графе «против всех» сигнализировала о системной проблеме партийного строительства.
Хочется надеяться, что высказанные Президентом Касым-Жомартом Токаевым интересные инициативы, как можно быстрее преобразуются в поправки к действующим законам и будут приняты новым составом Парламента», - заключил политолог.