Развитие Казахстана основывается на принципах преемственности - политолог Александр Цинкер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК напомнил депутатам, что «наша цель – войти в число лидирующих развитых стран», а долгосрочное развитие страны основывается на принципах преемственности, справедливости и прогресса. Поэтому для достижения поставленной цели необходимо проведение последовательных изменений во всех сферах. Таким мнением по поводу выступления Президента РК на первом заседании Мажилиса РК поделился израильский политолог Александр Цинкер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Международного экспертного Центра Избирательных Систем ICES.

«Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что результаты выборов ещё раз показали «прочный фундамент государственности, высокую политическую культуру и гражданскую зрелость казахстанского общества».

Президент напомнил депутатам, что «наша цель – войти в число лидирующих развитых стран», а долгосрочное развитие страны основывается на принципах преемственности, справедливости и прогресса. Поэтому для достижения поставленной цели необходимо проведение последовательных изменений во всех сферах.

Говоря о политической модернизации, Президент РК озвучил ряд важных инициатив, две из которых, напрямую относятся к избирательному законодательству и являются прямым ответом на замечания наблюдателей ОБСЕ, требующих усиления процесса состязательности и расширения возможностей учёта всех мнений голосующих граждан», - отмечает политолог.

Речь идет о снижение электорального порога прохождения партий в Парламент с 7% до 5% и о возврате в избирательный бюллетень графы «Против всех».

Снижение электорального порога наряду с принятыми поправками в законе о регистрации партий (для регистрации сокращено количество членов с прежних 40 тысяч до 20 тысяч), могут способствовать повышению гражданской активности, появлению в стране новых политических организаций и активизации партийной борьбы на следующих выборах, считает Александр Цинкер.

«Говоря о необходимости возврата графы «Против всех», Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что идея альтернативного мнения и голосования против всего тоже должна быть нормой. Поэтому бюллетени всех уровней должны иметь такую графу.

Интересно отметить, что графа «Против всех» исчезла из казахстанских избирательных бюллетеней в 2011 году по просьбе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В ЦИК отмечали, что представители БДИПЧ назвали графу нецелесообразной и советовали ее исключить. Странное мнение уважаемой организации. Всегда считалось, что данная графа позволяет отслеживать мнение граждан к существующим партиям и сложившейся системе отношений власть-оппозиция. А динамика увеличения бюллетеней с отметкой в графе «против всех» сигнализировала о системной проблеме партийного строительства.

Хочется надеяться, что высказанные Президентом Касым-Жомартом Токаевым интересные инициативы, как можно быстрее преобразуются в поправки к действующим законам и будут приняты новым составом Парламента», - заключил политолог.