28 Июня 2022 07:15

Развитие и достижения отечественных СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 июня журналисты Казахстана отмечают свой профессиональный праздник - День работников средств массовой информации. Сфера информации, несомненно, играет важнейшую роль в формировании общественного мнения. А востребованные и конкурентоспособные СМИ являются одним из показателей развитости общества. Как развивается отечественная медиа отрасль, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Сколько СМИ зарегистрировано в РК

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 5189 средств массовой информации.

Чаще всего в СМИ используются казахский и русский языки – 1852 СМИ, только русский язык – 853, только казахский язык – 693, на трех языках и более, в том числе на других языках – 1512.

При этом, количество средств массовой информации ежегодно увеличивается. Вместе с количеством СМИ и расширяется территория их распространения, разнообразие языков издания, которые распространяются не только в местах компактного проживания той или иной национальности, но и на всю республику.

Насколько востребованы казахстанские СМИ

В 2021 году из 166 телеканалов, в ТОП-10 вошли 6 казахстанских телеканалов: «КТК», «Qazaqstan», «НТК», «Первый канал Евразия», «Хабар», «31 канал». Из них 4 – государственные телеканалы («Qazaqstan», «Хабар», Хабар 24, «Первый канал Евразия»).

Доля отечественных телеканалов, входящих в ТОП -30, в 2021 году увеличилась на 2,9%.

Интернет-ресурсы

На сегодняшний день доля пользователей сети Интернет в возрасте 6-74 лет составляет 78,2%, а число пользователей мобильного интернета выросло на 44%. Основная часть аудитории – возрастные группы от 14 до 45 лет.

Всего в Казахстане зарегистрировано 948 информационных агентств и сетевых изданий.

На сегодняшний день 95% новостных агентств являются частными, 5% - государственными.

Пандемия стала периодом испытаний для отечественных СМИ

В 2020 году пандемия стала периодом испытаний для многих отраслей, в том числе и для отечественных средств массовой информации. Переход на «удаленку», ограничение возможностей передвижения, ну а журналистам, операторам и тем, кто работает за кадром, приходилось работать на «передовой», информируя население.

Кроме того, из-за ограничений и оттока рекламных доходов множество СМИ испытали большие финансовые трудности. В любом случае, в этот период обнажилось множество системных проблем.

Поэтому в 2020 году был утвержден Национальный план развития сферы информации на 2020-2022 годы, предусматривающий комплекс мер по решению системных проблем отрасли.

В результате был обновлен понятийный аппарат, вплоть до того, что появились, например, такие новые понятия, как «блогер», «социальные сети», которые ранее не имели правового статуса.

А в 2021 году вступил в силу «Регламент защиты прав журналистов при нарушении их прав».

Преференции для коммерческих СМИ в период пандемии

По поручению Президента и при поддержке Правительства государством была оказана беспрецедентная поддержка отрасли, благодаря чему многие частные СМИ получили возможность продолжить свою работу.

Коммерческие СМИ были освобождены от уплаты налогов и обязательных отчислений с ФОТ на период с 1 апреля до 1 октября 2020 г. Также 67 коммерческих теле-, радиоканалов были освобождены от оплаты услуг аналогового и эфирного цифрового телерадиовещания на период с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

По данным Министерства информации и общественного развития РК, в целом, реализация государственной информационной политики в 2020 году была успешно осуществлена посредством 88 СМИ. Их усилиями проведена масштабная работа по информационному разъяснению мер по противодействию и нераспространению COVID-2019. Выпущено более 250 видеороликов. Обеспечена трансляция «онлайн-уроков» в эфире телеканалов «Ел арна» и «Балапан», что дало возможность казахстанским детям непрерывно обучаться в школах без риска заражения инфекцией.

Проект «Stopfake» был создан во время пандемии

Проект Stopfake.kz был создан, чтобы остановить инфодемию фейков – вирусное распространение ложной информации в сети, которая обострилась в период изоляций. Первая публикация на сайте была сделана 12 июля 2020 года.

Сегодня авторы проекта «Stopfake» опровергают фейки, объясняют механизм их создания и анализируют возможные последствия.

Всего с момента создания сайта на Stopfake.kz опубликовано более 1700 текстов. Каждая публикация выходит на 2 языках – казахском и русском.

Как изменилась подготовка кадров для СМИ

В 2020 году также в Казахстане стартовала системная работа в области повышения профессионального уровня кадрового потенциала отрасли. Для этого был разработан «Специальный план по обучению специалистов медиасферы на 2020-2021 годы», который прежде всего коснулся отраслевой журналистики.

Так с 8 февраля 2021 года журналисты стали проходить специализацию по медицинской тематике на базе КазНМУ имени С. Асфендиярова.

Кроме того, стали повышать знания журналистов в религиозной сфере на базе ЕНУ имени Л. Гумилева, по экологической тематике на базе КазНУ имени аль-Фараби. Аналогичная работа проводится с другими вузами в аграрной, правовой, экономической и социально-трудовой сферах.

На телеканале «Балапан» был запущен проект, где впервые заработала анимационная школа для детей с особыми потребностями, для которых мастера из Японии и Южной Кореи проводят профессиональное обучение. Обучение проводится для детей в возрасте от 14 до 16 лет. Кроме навыков и знаний, которые они получают в сфере анимации, дети имеют возможность получить отдельную профессию и заниматься этим направлением профессионально.

Такое обучение способствовало увеличению количества специалистов, которые создают собственный качественный контент в сфере анимации.

С новыми возможностями для отечественного теле-радиовещения повысилась и конкурентоспособность сферы.

Оптимизация печатных изданий

Важным событием в жизни отечественных печатных СМИ стало объединение крупнейших изданий страны «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда». 4 мая 2021 года, путем объединения двух крупнейших республиканских изданий было реорганизовано в АО «Egemen Qazaqstan».

Объединение двух старейших и крупнейших акционерных обществ коснулось только хозяйственной и административной деятельности и не затронуло творческой части работы газет.

На сегодняшний день тираж выпуска газеты «Egemen Qazaqstan» - насчитывает 150 тыс. экземпляров, газеты «Казахстанская правда» - 80 тыс. экземпляров. Издания печатаются и выходят в областных центрах, городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент с периодичностью 5 раз в неделю.

Кроме того, у обеих газет работают интернет-редакции, которые создают отдельный контент для сайтов egemen.kz и kazpravda.kz.

Развитие нормативно-правовой базы в области СМИ

В последнее время в государстве развитию СМИ уделяется повышенное внимание. Развитие наблюдается по всем направлениям, но особенно в нормативно-правовой основе.

Так, 30 декабря 2020 года был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации». В этих поправках было уделено внимание созданию условий для повышения эффективности госинформзаказа, а также коммерческих возможностей СМИ.

Закон позволил регулировать и формировать единую информационную политику по стране с помощью комплексного подхода.

Тематические линии контролируются республиканской комиссией и формируются при взаимодействии республиканской и региональных комиссий.

Отмена уголовного наказания за клевету

Важным шагом к повышению прав журналистов стала декриминализация Закона о клевете. Глава государства подписал закон о декриминализации 27 июня 2020 года, отменив уголовное наказание за клевету. Согласно закону статья 130 УК РК перешла из уголовного в административный кодекс.

Как отслеживаются нарушения в области СМИ

По данным Комитета информации МИОР РК, в стране проводится мониторинг республиканских и региональных печатных СМИ, телеканалов, отечественных и зарубежных интернет-ресурсов.

После выявления нарушений собственникам СМИ направляются рекомендация об их устранений, при этом для удаления противоправных материалов, распространяемых в социальных сетях, основной формой взаимодействия с собственниками и администрациями соцмедиа остается уведомительная работа.

За период с 1 по 31 мая 2022 г. предписаниями уполномоченного органа были ограничены к распространению 404 интернет-ресурсов и ссылок.

Казахстан улучшил свои позиции в рейтинге свободы прессы на 33 позиции с 155 на 122 место.

Доступ к информации

В последние годы было увеличено число радиопередатчиков в приграничных регионах, что обеспечило вещание Qazaq radiosy и радио Шалқар. В результате, свыше 400 сел приграничных территорий Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, где проживает более 630 тыс. человек, получили возможность слушать передачи отечественных радиоканалов.

К 2025 году радиопрограммами будет охвачено до 95% населения, проживающего в приграничных регионах.

Напомним, в честь столетнего юбилея «Казахского радио», охват радиовещания которого составляет около 90% территории страны, Президент официально объявил 1 октября Днем работников радио.

Цифровое телерадиовещание

В настоящее время цифровым эфирным телерадиовещанием в нашей стране охвачено уже 92,35% населения. За последние годы был произведен переход на цифровое эфирное телерадиовещаниеЦЭТВ Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

В текущем году планируется переход на ЦЭТВ Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей.

В целом, переход на ЦЭТВ обеспечит население на уровне городов республиканского значения и областных центров до 30 телеканалов, стандартной четкости, а на уровне ниже областного центра до 15 телеканалов. Это позволит устранить информационное неравенство между селом и городом и обеспечить жителей всей республики телевидением высокого качества.

Новая редакция закона о СМИ

Сфера СМИ продолжает трансформироваться. В своем последнем Послании народу Казахстана Глава государства поручил пересмотреть Закон о СМИ, где государство будет уделять особое внимание созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа.

«Дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных СМИ. Поэтому Закон «О средствах массовой информации» необходимо пересмотреть с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы», - сказал Глава государства.

Премьер-Министр Алихан Смаилов в этой связи поручил организовать работу на высшем уровне с учетом мнения журналистов.

«…Мы должны расширять взаимодействие с обществом, вести большую работу по сохранению консолидации нашего народа. Поэтому Министерству информации следует активизировать работу в этом направлении. В этой связи Президентом дано поручение о пересмотре закона «О средствах массовой информации». Мы должны принять данный закон, предметно обсудив его с журналистским и экспертным сообществом. Поручаю Министерству информации организовать эту работу тщательно и на высоком уровне. Членам Правительства следует работать в тесном контакте с журналистами», - сказал Премьер в ходе заседания Правительства.

Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров отметил, что в законе будет меняться то, что необходимо на сегодня для государства, для общества и журналистского сообщества и для плодотворного развития современной медиасферы в целом.

«Говорим ли мы об обновлении закона, говорим ли о создании принципиально нового закона? В любом случае пересмотр Закона о СМИ предполагает новую редакцию. Наш путь – плодотворное развитие наших СМИ, чтобы они были еще более конкурентоспособными и востребованными нашей аудиторией», - подчеркнул Аскар Умаров.

При этом, как он отметил, будут учитываться запросы от журналистских организаций, журналистских правозащитных организаций, и от других экспертов. Для этого была создана специальная рабочая группа.

Первое заседание рабочей группы по пересмотру медиа законодательства состоялось 16 июня 2022 года. Членами рабочей группы стали представители НПО, СМИ, рекламных агентств и эксперты в сфере массовой информации.

Министр сообщил, что основные вопросы по пересмотру законодательства коснутся повышения правового статуса журналистов, правового регулирования деятельности новых видов коммуникаций, пересмотра регистрации СМИ, установления срока исковой давности, пересмотра сроков рассмотрения запросов и некоторых аспектов рекламы и других.

При этом, члены рабочей группы предложили усилить деятельность пресс-служб, пересмотреть перечень обязательных телеканалов и другие вопросы.

В 2022 году перед МИОР стоят задачи по дальнейшему развитию качества информационной работы государства, конкурентоспособности отечественных СМИ.

В текущем году активно будет обсуждаться с представителями СМИ и НПО видение развития отрасли СМИ в рамках Национального плана развития сферы информации на 2023-2025 годы. Кроме того, планируется реализация спецплана по обучению на 2022-2023 гг., направленного на развитие квалификации медиаспециалистов, формирование медийной и информационной грамотности населения.

Достижения казахстанских СМИ

По данным Министерства информации и общественного развития РК, в период с 2021 года по І-полугодие 2022 года ключевыми достижениями отечественных СМИ стали:презентация словаря «СӨЗТҮЗЕР. Қате қолданыстар сөздігі»; принятие МИОР «Регламента защиты прав журналистов при нарушении их прав»; празднование 100-летнего юбилея национального общественно-политического журнала «Aqiqat»; празднование 100-летнего юбилея радиостанции «Qazaq radiosy»; запуск телеканалов «TiJi» и «Nickelodeon» на казахском языке; получение телеканалами «Хабар» и «Хабар 24» «Золотых кнопок» от «Youtube»; вхождение в тренды и рекордное количество просмотров телесериала «Шымкент – менің махабатым» на YouTube-канале «Хабар»; победа телесериала «Полигон» телеканала «Хабар» на кинофестивале «Moscow Russia International Film Festival 2022»; достижение 141 млн просмотров на «YouTube» телесериала «Зын-Зын Кульпаш» телеканала «Седьмой канал»; улучшение позиций Казахстана в рейтинге свободы прессы на 33 позиции (с 155 на 122 место);меморандум о сотрудничестве между Агентством «Хабар» и телерадиовещательной компанией Исламской Республики Иран – «IRIB»; празднование 20-летия телеканала «Qazaq TV», который вещается в 120 странах на 5 языках; победа веб-сериала «Serjan Bratan» от «Salem social media» в номинациях «Best Drama» и «Best in Directing» на фестивале независимых теле- и веб-сериалов в США «Stareable Fest» в Лос-Анджелесе; достижение соглашения о трансляции передач телеканала «Balapan» в Турции и Азербайджане; включение казахстанского фильма «Нина» в шорт-лист международного кинофестиваля в г. Уэск в Испании; включение казахстанских веб-сериалов «Serjan bratan» и «Mystan» в конкурсную программу международного фестиваля «Seoul Webfest 2022» в г. Сеул.

Таким образом сфера СМИ активно развивается в нашей стране. Все новшества, которые были проделаны за эти годы и ожидаются в будущем, отвечают современным реалиям и направлены на повышение качества информационного контента страны.

Рабига Нурбай