Развитие горнодобывающей промышленности позволит возродить экономику региона - Президент

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – На встрече с общественностью Абайской области Глава государства затронул вопрос необходимости начать масштабные геологические изыскания в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента.

«Недра региона многие годы не разрабатывались из-за соседства с полигоном. Поэтому в области необходимо начать масштабные геологические изыскания. Думаю, что здесь имеются залежи различных полезных ископаемых.

. Кроме того, это даст возможность открыть новые рабочие места», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Абайской области.