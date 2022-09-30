РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:34, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Развитие горнодобывающей промышленности позволит возродить экономику региона - Президент

    None
    None
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – На встрече с общественностью Абайской области Глава государства затронул вопрос необходимости начать масштабные геологические изыскания в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента.

    «Недра региона многие годы не разрабатывались из-за соседства с полигоном. Поэтому в области необходимо начать масштабные геологические изыскания. Думаю, что здесь имеются залежи различных полезных ископаемых.

    . Кроме того, это даст возможность открыть новые рабочие места», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Абайской области.


    Теги:
    Президент Казахстана Абайская область Геология Экономика Президент
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!