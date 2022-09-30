11:34, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6
Развитие горнодобывающей промышленности позволит возродить экономику региона - Президент
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – На встрече с общественностью Абайской области Глава государства затронул вопрос необходимости начать масштабные геологические изыскания в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента.
«Недра региона многие годы не разрабатывались из-за соседства с полигоном. Поэтому в области необходимо начать масштабные геологические изыскания. Думаю, что здесь имеются залежи различных полезных ископаемых.
. Кроме того, это даст возможность открыть новые рабочие места», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Абайской области.