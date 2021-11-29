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Развитие этномедиации обсудили на Совете столичной Ассамблеи народа Казахстана

29 Ноября 2021 21:32
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Развитие этномедиации обсудили на Совете столичной Ассамблеи народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столичном Доме дружбы состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана города под председательством акима Нур-Султана – председателя городской АНК Алтая Кульгинов. Участники мероприятия обсудили первоочередные задачи и меры по укреплению единства нации, осуществлению политики межэтнического согласия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

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Участие в заседании приняли члены Совета АНК Нур-Султана, представители местных исполнительных органов, руководители столичных этнокультурных объединений. Они обсудили основные задачи, озвученные на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, прошедшем 21 октября с участием Президента страны – Председателя Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Как отметил Елбасы Нурсултан Назарбаев: «Этническое многообразие – это главное преимущество нашего народа, объединившегося в единую нацию». На Совете Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты, на которых следует сосредоточиться всем государственным органам. Это региональное развитие, основанное на принципах равенства возможностей. В столице сформирована устойчивая модель межэтнического и межнационального согласия. В столице нет этнических анклавов, не наблюдается фактов «внутренней миграции», когда представители этнических групп дистанцируются от казахстанской действительности», - подчеркнул во время заседания Алтай Кульгинов.

Он также затронул вопросы развития этномедиации и необходимости проведения обучения переговорным процессам.

«Как отметил Глава государства: «Все проявления этнического высокомерия, от кого бы они ни исходили, дискриминация по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом внутреннюю стабильность должны жестко пресекаться в соответствии с законом». В таких случаях действенным методом является этномедиация. Исходя из реалий времени, необходимо предусмотреть проведение необходимых мероприятий. Например, семинаров по обучению переговорным процессам, конфликтологии», - сообщил аким.

В заключение председатель столичной АНК подчеркнул, что во главе угла государственной политики должен стоять научно обоснованный подход к межэтнической сфере.

«Экспертный совет столичной Ассамблеи должен держать руку на пульсе нынешнего времени. Итоги проводимых социологических исследований и рекомендации экспертного совета должны служить ориентиром при планировании дальнейшей работы городской Ассамблеи народа Казахстана», - отметил он.

Участники заседания также обсудили важность работы столичного Дома дружбы, как ресурсного центра городской АНК.

«Сегодня состоялось заседание совета Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана, на котором рассматривались и отрабатывались задачи, стоящие перед нами по выполнению поручений, которые даны председателем Ассамблеи Касым-Жомартом Токаевым. Конечно, обращено внимание на то, что необходимо нам активизировать работу. Это связано и с вопросами пропаганды казахского языка и его популяризации, и с вопросами медиации и пресечения фактов и действий со стороны провокаторов, которые пытаются дестабилизировать обстановку в нашей стране», - прокомментировал член совета АНК г.Нур-Султан Владимир Божко.

«Мы говорили о социальном предпринимательстве, о том, как оказать помощь в открытии бизнеса многодетным матерям, воспитывающим детей с инвалидностью. Как писать бизнес-план, как реализовать свою идею. На заседании обсудили цели и необходимую помощь в реализации этой работы», - рассказала председателей Совета матерей города Алтынай Танирбергенова.

Отмечается, что мероприятие проводилось при строгом соблюдении санитарных норм и требований карантина.



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#Нур-Султан   #АНК   #Общество  
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