Развитие электронного здравоохранения является стратегической целью – Ажар Ганият

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане состоялось юбилейное, 35-ое заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Мероприятие проходит под знаком 30-летия взаимодействия государств – участников СНГ в рамках Совета, который был создан 26 июня 1992 года. 10 стран Содружества - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина подписали Соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья населения.

Данное заседание также проводится в рамках председательства Республики Казахстан в СНГ в 2022 году.

Участие в мероприятии приняли министры здравоохранения, главные государственные санитарные врачи государств-участников СНГ, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Х. Клюге, а также представители Исполкома СНГ. Всего около 70 участников из 8 стран СНГ.

Открывая заседание, министр здравоохранения РК Ажар Гиният отметила, что в 2022 году Республика Казахстан председательствовала в Совете по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ при сопредседательстве Республики Беларусь и Кыргызской Республики, активной поддержке членов Совета, руководителей базовых организаций и комиссий, а также Исполнительного комитета СНГ. В текущем году в рамках Совета было проведено более 24 мероприятий, рассмотрено более 100 вопросов.

Глава Минздрава РК подчеркнула важность работы Совета в противодействии COVID-19, распространению туберкулеза, формировании единой региональной системы борьбы с инфекционными угрозами, организации медицинской помощи пациентам с онкологической патологией, сахарным диабетом, развитию трансфузиологической помощи и развитием электронного здравоохранения.

При этом А. Гиният подчеркнула, что ситуация с COVID-19 подтвердила правильность решения о взаимодействии по развитию электронного здравоохранения и телемедицинских коммуникаций.

«Развитие электронного здравоохранения является стратегической целью на ближайшую перспективу. В этой связи актуальность вопросов дальнейшего развития национальных систем электронного здравоохранения и обеспечения трансграничного взаимодействия государств – участников СНГ, в том числе в части проведения телемедицинского консультирования приобретают особую значимость», - добавила глава МЗ РК.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в профилактике и лечении сахарного диабета, онкологических заболеваний, предупреждения распространения туберкулеза, COVID-19, темы, связанные с психическим здоровьем и психосоциальной поддержкой.

Кроме того, на заседании была презентована Дорожная карта в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022-2025 гг.

На полях форума состоялась двусторонняя встреча министра здравоохранения РК Ажар Гиният с узбекским коллегой Бехзодом Мусаевым, в ходе которой подписана Дорожная карта по развитию основных направлений сотрудничества в сфере здравоохранения до 2023 года.

Также участники заседания в лице директора Европейского Регионального Бюро ВОЗ Ханса Клюге и глав делегаций государств-участников СНГ приняли участие в ток-шоу на тему: «Создание мотивирующей рабочей среды для работников здравоохранения и решение проблемы выгорания в странах СНГ».









Фото: gov.kz















