Развитие экономического потенциала Казахстана скажется на повышении его роли в ЦА - эксперт
По словам эксперта, Президент РК обращает внимание на большой экономический потенциал Казахстана, способность страны реализовать планы по созданию эффективных экспортно-ориентированных производств. С другой стороны, для Казахстана сегодня важно выстроить таким образом свой промышленный, индустриальный каркас, чтобы в значительной степени решить проблему импортозамещения.
«Большое место уделяется развитию высокотехнологичных отраслей, хозяйства, а также развитию агропромышленного комплекса, особенно решению проблем продовольственной безопасности и минимизации рисков от нарушений цепочки поставок», - полагает эксперт-экономист.
По мнению Ильгара Велизаде, Казахстан является одним из ключевых государств своего региона, и реализация планов по развитию экономического потенциала страны не может не отразиться и на повышении ее роли и места в регионе Центральной Азии, особенно с учетом растущей связанности Казахстана с государствами этого региона.
«Казахстан сегодня превратился в очень важный логистический центр евразийского масштаба. Здесь пересекаются важнейшие магистральные трассы, трансрегиональные артерии, которые связывают регион ЦА с другими регионами Евразийского континента. Поэтому реализация масштабных экономических проектов, несомненно, будет способствовать превращению Казахстана в центр экономической активности всего региона», - считает политолог.
Ильгар Велизаде убежден, что это благоприятно отразится на развитии взаимосвязанности между государствами региона ЦА, будет способствовать формированию единого хозяйственного организма в пределах Центральной Азии, транспортного сообщества региона. С другой стороны, это будет стимулировать развитие рынка труда, высоких технологий.
«Казахстан вносит значительный вклад в экономическое развитие ЦА, но при этом обращает внимание на решение очень важных узловых вопросов, связанных с обеспечением устойчивости этого самого развития. Инициативы казахстанского государства важны в сфере водообеспечения, которое является важным фактором для повышения экологической устойчивости, создания экологической системы в границах центральноазиатского региона», - резюмировал эксперт.
Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства народу Казахстана можно ознакомиться здесь.