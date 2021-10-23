Развитие биржевой торговли обеспечит доступ ко всем ресурсам и снизит влияние посредников на рынок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках нацпроекта по развитию предпринимательства планируется довести долю реализации ключевых товаров на товарных биржах к 2025 году до 20%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК РК.

Ключевым индикатором направления «Комплексное развитие конкуренции» нацпроекта по развитию предпринимательства, реализацией которого занимается Агентство по защите и развитию конкуренции, является содействие росту доли среднего предпринимательства в экономике с 10 до 15% к 2025 году. Также предполагается снижение доли государства в экономике с 14,8 до 14%.

Совокупный экономический эффект от нацпроекта - более 2,7 трлн тенге.

Ключевая задача направления «Комплексное развитие конкуренции» - снижение роли государства в экономике посредством устранения трех групп регуляторных барьеров.

В рамках данного направления предусмотрено решение трех задач:

1) Развитие биржевой торговли позволит обеспечить равный доступ к сделкам по купле-продаже ключевых товаров (бензин, дизтопливо, авиакеросин, битум до 20%; сжиженный газ до 100%; уголь до 10%; пшеница до 5%) независимым участникам рынка, в том числе МСБ на сумму более 1,9 трлн тенге (за пять лет), а также упростит процедуру мониторинга со стороны регуляторов.

2) Обеспечение доступа на рынки в сфере электроэнергетики включает в себя увеличение к 2025 году централизованных торгов электроэнергией до 30% (на сумму > 350 млрд тенге за четыре года) (п.48 ОНП), поэтапную отмену дифференциации тарифов по группам потребителей на услуги электроснабжения (ежегодная экономия для бюджета – 20 млрд тенге, для МСБ – 31 млрд тенге) и сокращение в 10 раз времени на переход потребителя к альтернативному поставщику (Market place).

3) Разгосударствление. К 2025 году планируется:

- сокращение госзаданий на 50%;

- упразднение, реорганизация государственных и частных операторов;

- проведение секторального анализа госсобственности с определением «зрелых» секторов экономики, подлежащих приватизации, и ускорение процесса разгосударствления с учетом конкуренции в регионах;

- сокращение госзакупок из одного источника.

Развитие биржевой торговли. Основой рыночной экономики является легитимная рыночная цена, котировки которой можно найти только на товарных биржах, и которых в стране до настоящего момента не существовало, что является одним из основных барьеров доступа к «ключевой мощности», которыми сами эти товары являются. В Казахстане на протяжении долгих лет ситуация на рынке биржевых торгов характеризовалась отсутствием прозрачности, надлежащего открытого рыночного ценообразования и реальных торгов, скорее, их имитацией, наличием избытка товарных бирж, многие из которых не соответствуют квалификационным требованиям.

В числе основных проблем на сегодняшний день - ограниченный доступ к ресурсам, наличие непродуктивных посредников и непрозрачное ценообразование. Эти барьеры устраняются через выход товаров и ресурсов на товарные биржи.

Внедрение биржевой торговли позволит обеспечить недискриминационный доступ ко всем ресурсам и снизить влияние непродуктивных посредников на рынок.

Главой государства в Послании 2020 года дано поручение о необходимости наведения порядка в сфере биржевой торговли, и, в первую очередь, в сфере нефтепродуктов, электроэнергии, угля, особо отметив, что имитация прозрачности со стороны крупных игроков недопустима.

5 октября 2020 года, в соответствии с Указом Президента № 428, Агентству также переданы функции и полномочия по осуществлению государственного контроля и лицензирования деятельности в сфере товарных бирж. При этом функции по формированию государственной политики за деятельностью товарных бирж остались в уполномоченном органе (МТИ), поскольку биржевая торговля является неотъемлемой частью внутренней и внешней торговли.

В рамках оперативных мер антимонопольным органом введены требования к биржевой торговле, включающие меры по установлению требований о равномерной и регулярной реализации биржевого товара, минимальных и максимальных размеров лотов, регистрации внебиржевых сделок.

Указанные требования предусматривают условия, при которых конечная цена субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение, по которой сложилась биржевая сделка, не будет признана монопольно высокой или низкой.

При Агентстве по защите и развитию конкуренции создан Биржевой комитет, являющийся консультативно-совещательным органом, в состав которого входят председатель и заместитель председателя АЗРК, вице-министр торговли и интеграции РК, заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, заместитель председателя правления НПП Атамекен, советник председателя правления KASE, председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана. Биржевой комитет провел ряд заседаний, включая деловые игры по биржевой торговле углем, авиационным топливом, газом и нефтепродуктами при участии реальных продавцов и покупателей данных рынков, где были использованы новые подходы к торгам. Продолжается масштабное обучение участников рынка по беспрепятственному входу в биржевую торговлю.

Проведена работа по переводу биржевых товаров (битум, бензин, уголь) от минимального размера поставочной партии, при равенстве или превышении которого, реализация биржевого товара осуществляется только через товарную биржу, на минимальную долю, подлежащую обязательной реализации через товарные биржи. Это означает, что для реализации через товарную биржу подлежит не весь объём биржевого товара, а только лишь доля (10%). Оставшаяся доля (90%) может быть реализована на условиях ресурсодержателей (прямые контракты либо биржевые торги).

31 марта 2021 года началась биржевая торговля битумом и бензином производства НПЗ РК.

24 мая 2021 года стартовали биржевые торги коммунально-бытовым углем малыми партиями. Механизм продажи коммунально-бытового угля через товарные биржи позволил исключить посредников и обеспечить прямой доступ региональных операторов к покупке угля напрямую у разрезов, что позволит снизить конечную стоимость данного вида топлива для населения.

17 июня 2021 года заработал Ситуационный центр Биржевого комитета при Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, организованный в рамках исполнения поручения Главы государства. Ситуационный центр создан для отслеживания в онлайн режиме хода проведения биржевых торгов, ведения мониторинга биржевых и внебиржевых котировок и соблюдения антимонопольных требований к биржевой торговле.

22 сентября 2021 года стартовали биржевые торги авиакеросином. В качестве продавцов выступают ресурсодержатели, в качестве покупателей - оптовые поставщики нефтепродуктов и аэропорты.

Такая практика позволит сформировать объективные рыночные ценовые индикаторы. Внебиржевые цены будут сравниваться с биржевыми и в последующем в перспективе внебиржевые цены будут приближены к биржевым, что выровняет ценовую ситуацию на рынке.

В рамках нацпроекта планируется довести долю реализации ключевых товаров на товарных биржах к 2025 году до 20%, что обеспечит равный доступ к сделкам по купле-продаже независимым участникам рынка, а также значительно упростит процедуру мониторинга со стороны регулирующих органов.