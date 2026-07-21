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    Развитие автомобилестроения обсудят на заседании Правительства

    Во вторник, 21 июля, в 10:00 состоится очередное заседание Правительства Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Развитие автомобилестроения обсудят на заседании Правительства
    Фото: Primeminister.kz

    На заседании Премьер-министр заслушает отчеты профильных ведомств о развитии автомобилестроения. Также члены Кабмина обсудят текущие показатели и дальнейшие меры поддержки отрасли.

    Отметим, автомобилестроение формирует 41,7% всего машиностроительного сектора Казахстана и остается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. 

    В 2025 году отечественные предприятия произвели 171,4 тысяч автомобилей, что на 18% больше, чем годом ранее. Рост связывают в том числе с открытием завода по производству легковых автомобилей Chery, Changan и Haval в Алматы и завода Kia в Костанае.

    В январе–марте 2026 года в стране выпустили более 42 тысяч легковых автомобилей, 1,3 тысяч грузовых машин и 1,1 тысяч тракторов.

    По прогнозу Казахстанского автомобильного союза, по итогам 2026 года объем производства может увеличиться еще на 22% и достичь 209 тысяч единиц.

    Ожидаемый рост связан с выходом новых предприятий на более высокую проектную мощность.

    Правительство РК Машиностроение Кабмин Производство Авто
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор