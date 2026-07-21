Развитие автомобилестроения обсудят на заседании Правительства

На заседании Премьер-министр заслушает отчеты профильных ведомств о развитии автомобилестроения. Также члены Кабмина обсудят текущие показатели и дальнейшие меры поддержки отрасли.

Отметим, автомобилестроение формирует 41,7% всего машиностроительного сектора Казахстана и остается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики.

В 2025 году отечественные предприятия произвели 171,4 тысяч автомобилей, что на 18% больше, чем годом ранее. Рост связывают в том числе с открытием завода по производству легковых автомобилей Chery, Changan и Haval в Алматы и завода Kia в Костанае.

В январе–марте 2026 года в стране выпустили более 42 тысяч легковых автомобилей, 1,3 тысяч грузовых машин и 1,1 тысяч тракторов.

По прогнозу Казахстанского автомобильного союза, по итогам 2026 года объем производства может увеличиться еще на 22% и достичь 209 тысяч единиц.

Ожидаемый рост связан с выходом новых предприятий на более высокую проектную мощность.