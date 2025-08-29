РУ
    12:38, 29 Август 2025 | GMT +5

    Развернуть вспять начатый процесс строительства Справедливого Казахстана уже никто не сможет — Президент

    Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    — С 2019 года мы поэтапно реализовали несколько пакетов политических реформ, последовательно модернизировали политическую систему.

    Многие из присутствующих в этом зале были участниками этих крупных преобразований.

    Откровенно говоря, мы столкнулись со скепсисом со стороны определенной части политических кругов и даже с неприятием инициатив, направленных на обновление нашего общества.

    Сегодня мы убеждаемся в правильности нашего стратегического выбора, который ведет нас по пути прогресса к цивилизованному обществу.

    Референдум 2022 года зафиксировал беспрецедентный уровень консолидации нации вокруг поставленных перед нашим государством стратегических задач.

    Всеобщая поддержка гражданами предложенного им нового политического курса усилила его необратимость.

    В течение очень короткого по историческим меркам времени общество пережило фундаментальную эволюцию в сторону политической зрелости и гражданской ответственности.

    Развернуть вспять начатый процесс строительства Справедливого Казахстана уже никто не сможет. Вернуться в прошлое не позволят прежде всего молодые граждане нашей страны. Образованное поколение молодых людей устремлено в будущее, они хотят видеть Казахстан цивилизованным государством, идущим в ногу с требованиями новой эпохи, — сказал Глава государства.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда День Конституции
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
