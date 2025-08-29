Развернуть вспять начатый процесс строительства Справедливого Казахстана уже никто не сможет — Президент

— С 2019 года мы поэтапно реализовали несколько пакетов политических реформ, последовательно модернизировали политическую систему.

Многие из присутствующих в этом зале были участниками этих крупных преобразований.

Откровенно говоря, мы столкнулись со скепсисом со стороны определенной части политических кругов и даже с неприятием инициатив, направленных на обновление нашего общества.

Сегодня мы убеждаемся в правильности нашего стратегического выбора, который ведет нас по пути прогресса к цивилизованному обществу.

Референдум 2022 года зафиксировал беспрецедентный уровень консолидации нации вокруг поставленных перед нашим государством стратегических задач.

Всеобщая поддержка гражданами предложенного им нового политического курса усилила его необратимость.

В течение очень короткого по историческим меркам времени общество пережило фундаментальную эволюцию в сторону политической зрелости и гражданской ответственности.



Развернуть вспять начатый процесс строительства Справедливого Казахстана уже никто не сможет. Вернуться в прошлое не позволят прежде всего молодые граждане нашей страны. Образованное поколение молодых людей устремлено в будущее, они хотят видеть Казахстан цивилизованным государством, идущим в ногу с требованиями новой эпохи, — сказал Глава государства.