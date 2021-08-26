Разведку подземных вод проведут в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Обеспечение поливной водой стало главной темой дня сельскохозяйственной отрасли Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Засушливое лето привело к ощутимому дефициту поливной воды. Ситуация усугубляется тем, что обеспечение жамбылских крестьян поливной водой существенно зависит от соседней Кыргызской Республики. По этой причине в последнее время в регионе уделяют особое внимание эффективному использованию поверхностных и грунтовых вод.

По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Кайрата Аманова, на территории Жамбылской области имеется 106 водохранилищ, проектная емкость которых составляет 132,4 кубических метра. 773 канала протяженностью 4 325,2 километра орошают 207,8 тысячи гектаров полей. При этом 306 каналов нуждаются в ремонте.









«Планируется восполнить недостающий объем воды за счет местных источников. Это 106 малых водохранилищ проектной емкостью 132,4 кубических метра, из которых орошаются 8,2 тысячи гектаров полей. За счет малых водохранилищ планируется обеспечить 64,9 миллиона кубических метров воды. В результате объем недостающей воды снизится с 392 миллионов кубических метров до 327 миллионов. Кроме того, восполнить дефицит планируется и за счет вновь строящихся водохранилищ. А также глава региона поручил произвести разведку подземных вод и использовать их. По поручению акима области заключен меморандум с научно-исследовательскими институтами и проведены работы по изучению подземных вод», - отметил Кайрат Аманов.

На сегодняшний день в регионе запас возобновляемых водных ресурсов составляет 4,4 миллиона кубометров воды. За 120-дневный вегетационный период можно обеспечить 535 миллионов кубических метров воды. Районы с дефицитом поверхностных вод должны максимально использовать потенциал грунтовых. В области имеются 1 706 колодцев сельскохозяйственного назначения, из них 1 458 предназначены для животноводческих нужд, 248 для земледелия. В 2021 году в рамках меморандума научно-исследовательские институты обследовали 146 колодцев. За счет грунтовых колодцев можно восполнить 16,4% необходимого объема воды.