Разведка новых источников подземных вод пройдет в пяти регионах Казахстана

Данные работы направлены на расширение ресурсной базы подземных вод и формирование дополнительных источников водоснабжения для населенных пунктов, сельского хозяйства и других отраслей экономики.

Параллельно в 2026 году планируется разработка 28 новых проектов по разведке месторождений подземных вод. Из них девять — в Жамбылской области, три — в Акмолинской области, по четыре — в ЗКО и Туркестанской области, по два — в Мангистауской и Атырауской областях, по одному — в ВКО, Павлодарской, Кызылординской областях и области Улытау.

В целом на территории Казахстана разведано 4803 месторождения подземных вод, предназначенных для питьевого и технического водоснабжения, орошения и иных хозяйственных нужд. Согласно данным государственного баланса, эксплуатационные запасы подземных вод составляют 43,2 млн м³ в сутки, при этом фактическое использование ресурсов составляет около 1,5 млн м³ в сутки, или 3,6% от их общего объема.

В структуре разведанных запасов 21,2 млн м³ в сутки приходится на хозяйственно-питьевое водоснабжение, 2,4 млн м³ в сутки предназначены для производственно-технических нужд, а 19,6 млн м³ в сутки могут быть использованы для целей орошения.

— В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов и климатических изменений развитие потенциала подземных вод рассматривается как одно из ключевых направлений обеспечения устойчивого водопользования. Несмотря на большой потенциал подземных водных ресурсов, значительная их часть остается недостаточно изученной. В этой связи Министерством водных ресурсов и ирригации инициирована разработка Концепции комплексного использования подземных вод, направленной на формирование современной системы управления подземными водными ресурсами. Реализация данной концепции позволит повысить эффективность освоения подземных вод, обеспечить рациональное и устойчивое водоснабжение населенных пунктов и отраслей экономики, а также будет способствовать сохранению и воспроизводству водного фонда, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

