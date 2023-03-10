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Разрушительных землетрясений в Алматы не ожидается: жителей призвали не паниковать

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Марта 2023, 21:25
Разрушительных землетрясений в Алматы не ожидается: жителей призвали не паниковать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Алматы на территории Алматинского прогностического полигона сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Такой прогноз на брифинге дал директор Института сейсмологии Даулет Сарсенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Алматинского прогностического полигона в 2023 году с вероятностью 0,7 сильные землетрясения магнитудой Мs 5.6, интенсивностью 7 и более баллов по шкале MSK-64 не ожидаются», - сообщил спикер.

Он также обратился к гражданам с просьбой не паниковать.

«После серий разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, зафиксированных сейсмических событий в Таджикистане, Италии и ряде других государств, хотелось бы успокоить наших граждан и попросить, чтобы не поддавались панике и провокационным выпадам в СМИ. Хотелось бы повторно обратиться к нашим гражданам, что в текущем году на территории Алматинского прогностического полигона сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Сегодня у нас прошло заседание прогнозной комиссии, согласно заключению которой на территории города Алматы и Алматинской области сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. На предстоящей неделе, возможно, будут происходить небольшие толчки, ощутимостью до 3 баллов, что является нормальным сейсмологическим фоном нашего региона», - сказал Даулет Сарсенбаев.

В настоящее время на территории Алматинского прогностического полигона, куда входят Алматы, Алматинская и Жетысуская области, действуют 47 станций.

По данным спикера, на базе Института действует постоянная прогнозная комиссия, в состав которой входят сотрудники четырех научных лабораторий и сотрудники Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ). В Институте сейсмология принята трехэтапная система прогнозирования сильных землетрясений:

- долгосрочный прогноз – когда землетрясение ожидается на достаточно большой площади, а время его ожидания растянуто на годы (5-7 лет) - карты общего сейсмического зонирования относятся к долгосрочному прогнозу;

- среднесрочный прогноз – когда землетрясение ожидается на относительно небольшой площади, а время ожидания измеряется до одного года - прогнозные оценки основаны на разработанных к настоящему времени моделях подготовки землетрясений, (ЛНТ-модель, модель Стюарта, модель Брэди, ДД-модель, консолидационная модель, прогностическая модель сейсмического режима и др.) и алгоритмах распознавания предвестников, адаптированных к сейсмо-тектоническим условиям Северного Тянь-Шаня.

- краткосрочный прогноз – составляется на период до одного месяца. Краткосрочный прогноз производится на основе мониторинга сейсмологических, геофизических, гидрогеодинамических, геохимических и других данных (до 200 параметров), получаемых ежедневно с сети комплексных станций режимных наблюдений.


Алматы   Алматинская область   Происшествия   МЧС   Землетрясение   Жетысуская область  
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