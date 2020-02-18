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Разрушительные наводнения в Великобритании: шесть человек пострадали

Автор:  
Татьяна Кудренок
18 Февраля 2020, 17:55
Разрушительные наводнения в Великобритании: шесть человек пострадали

КАРДИФФ. КАЗИНФОРМ – Шесть человек стали жертвами разрушительных наводнений, которые образовались в результате проливных дождей в Уэльсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Последней шестой жертвой наводнений стала жительница Бирмингема, погибшая в их водах еще в воскресенье.

Части Уэльса, которые уже пострадали от сильнейших в истории страны наводнений, готовятся к еще более обильным дождям в течение ближайших 48 часов.

Сильный дождь ожидается в некоторых районах северного и южного Уэльса с вечера среды, что затруднит круглосуточные операции по очистке территорий, на которые до этого обрушился ураган «Деннис», который и вызвал проливные дожди.

По некоторым данным, в Уэльсе 600 человек были вынуждены покинуть свои дома, а также более одной тысячи домов были сильно повреждены в результате урагана и наводнений.

Сегодня утром британские метеорологи предупредили о возможных в Англии и Уэльсе наводнениях, опасных для жизни.

Жителям нескольких городов в графствах Вустершир и Глостершир было рекомендовано эвакуироваться в понедельник вечером, так как ожидается, что река Северн выйдет из берегов.

В течение этой недели проливные дожди и выход рек из берегов ожидаются также на севере Англии, сообщило британское управление охраны окружающей среды.


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