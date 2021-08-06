Разрушительные лесные пожары в Греции: Огонь добрался до Афин

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ – В пятницу тысячи людей покинули свои дома на окраине Афин, сотни других были эвакуированы с близлежащего острова Эвия (Эвбея) из-за лесных пожаров, бушующих в Греции четвертый день подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Как и повсюду в Европе, этим летом Греция боролась с экстремальными погодными условиями, и затяжная волна тепла - самая сильная за 30 лет - вызвала одновременные лесные пожары в нескольких частях страны. Сильный ветер и жара в Греции только ухудшили ситуацию.

В соседней Турции власти борются с самыми ужасными в истории страны лесными пожарами, которые вынудили эвакуировать десятки тысяч людей, включая туристов, и на короткое время угрожали охватить местную электростанцию. Также на этой неделе в Италии из-за горячих ветров пожары возникли на острове Сицилия.

В пятницу небо Афин снова затянуло густым дымом от лесных пожаров на северных окраинах, которые ожили в четверг после угасания в начале недели.

Всю неделю температура в Греции держалась на отметке выше 40 градусов по Цельсию (107 по Фаренгейту). В пятницу снижения температуры не будет, поэтому ожидается, что ураганные ветры будут распространять пламя дальше по стране. Электричество было отключено как минимум в двух пригородах и на острове Эвия (Эвбея), где усилился ветер.

С вечера четверга суда береговой охраны, которым помогают туристические лодки, подобрали 631 человека с трех пляжей на острове, где со вторника пламя охватило обширную территорию соснового леса и достигло моря.

«Мы пытаемся, используя имеющиеся у нас средства, справиться с крупнейшей катастрофой на Эвии (Эвбее) за 50 лет, - заявил заместитель губернатора острова Джордж Келайдитис.

- Речь идет о сотнях поврежденных домов, сотнях тысяч акров сгоревших лесных угодий и посевов, которые повлияют на средства к существованию многих жителей».

Вместе с пожарными из нескольких стран, включая Францию, Кипр и Швецию, Израиль заявил, что отправляет команду из 15 пожарных в Грецию.

Некоторые пригороды Афин были эвакуированы, поскольку пожар добрался до главной автомагистрали, соединяющей столицу с северной Грецией. Сотни пожарных пытались не допустить, чтобы пламя достигло соседнего города Марафон, к северо-востоку от Афин.

Девять человек были доставлены в больницу с различными степенями травм, в том числе двое пожарных-добровольцев, которые находятся в отделениях интенсивной терапии в Афинах, заявили представители здравоохранения.



