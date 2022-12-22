Разрушенный мост восстановят в одном из сел Карагандинской области

22 Декабря 2022, 21:11

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители селе Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района Карагандинской области дождались реконструкции моста, который был разрушен во время наводнения в 2015 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В поселке Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района началась реконструкция автомобильного моста через реку Нуру. В будущем он по самому короткому пути свяжет поселок с городом Темиртау. И позволит обеспечить дополнительный проезд по другим направлениям.

«Идет реконструкция моста через реку Нуру на автодороге областного значения Караганда – Темиртау – Токаревка – всего 12 км. Проект планируют завершить в следующем году», – сообщили в акимате Бухар-Жырауского района.

Жители поселка Габидена Мустафина уже давно просили построить новый автомобильный мост через Нуру. Сейчас они тратят около часа, чтобы по объездной добраться до Темиртау.

Мост находился в аварийном состоянии после наводнения 2015 года.