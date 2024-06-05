Барханы из песка и камыша: как дачники Петропавловска восстанавливаются после паводка

В Петропавловске дачники приходят в себя после наводнения. Уплывшие и разрушенные дома, барханы из песка и камыша, которые принесла с собой вода, вырванные с корнем деревья - так выглядят сейчас дачные поселки в стороне микрорайона «Заречный», передает корреспондент агентства Kazinform.

Дача №16 семьи Стагнеевых в поселке «Изумруд» удивительным образом не уплыла. А вот к самому дому потоком принесло соседскую баню. Владельцы говорят, что, к счастью, она не разрушила дом, прибилась к углу. Вода в дачном домике стояла по крышу. Стены - в скользком налете, на полу были горы ила и песка. Сколько ведер грязи вынесли из дома, Стагнеевы даже посчитать не смогли. Мебель и бытовая техника пришли в негодность. На участке сейчас много песка. Его предстоит убрать и только потом высаживать овощи.

Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

- Эту дачу приобрели 14 лет назад. Полностью сделали ремонт. В 2017-м году тоже затапливало, в 2019-м году наша дача горела, заново восстанавливали, и вот в этом году снова делать ремонт. Мы даже не предполагали, что так затопит. Обычно заходила вода, постоит и уходит. Но мы еще более менее пережили, у людей дома уплыли. У соседей дом снесло, новая баня уплыла и приплыла к нашему дому. Государство нам выплатило 100 МРП, ждем оценщика. Тяжело, конечно, все это убирать. Но глаза боятся - руки делают. Сын пообещал помочь, - делятся Стагнеевы.

Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

Баню Талгата Валишина тоже унесло, но на другую улицу и как ее перевозить, пенсионер пока не знает. Хозпостройки уплыли в неизвестном направлении. По словам хозяина дачи, где-то в стороне озера плавают.

- Даче моей 20 лет. Все красиво в доме сделали. Теперь все пришло в негодность: пол, потолок, стены. Нужен полный капитальный ремонт в доме. Новый забор сломан. Ущерб большой, ждем оценщика, - сетует мужчина.

Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

Т.Валишин показывает горы мусора, которые притащила вода. Уцелели кусты смородины, жимолости и яблоня - и то хорошо.

Горы мусора и обломки строений в дачных поселках «Изумруд» и «Сатурн» повсюду. Местами они перекрывают улочки и пройти там довольно затруднительно и опасно. Практически на каждом участке работают владельцы дач. Кто-то разбирает строения и не планирует их восстанавливать, кто-то собирает хлам, которого в подтопленных поселках в избытке, где-то слышно как работают насосы, некоторые, несмотря на разруху, занимаются посадкой овощей. Все ждут оценщиков и надеются, что им помогут вывезти мусор. Пенсионерам же нужна помощь и в его уборке. Несмотря на трудности, оптимизма многие не теряют.

Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

- Все владельцы дачных домиков получили помощь в размере 100 МРП. Сейчас на дачах работают оценочные комиссии по имущественному ущербу для получения компенсации до 150 МРП. Собираются документы у тех, чей дачный дом был единственным жильем. В таком случае они пройдут такую же процедуру, как жители подтопленных районов города. Акимат оказывает помощь по вывозу мусора. Дачники его самостоятельно собирают, акимат выделяет технику. Впоследствии пострадавшие дачники получат строительные материалы, необходимые для ремонта, - прокомментировала пресс-секретарь акима города Асем Айтулова.

Всего в Петропавловске в этом году подтопило 29 дачных обществ, в которых расположены более шести тысяч участков и более трех тысяч домов.

Ранее сообщалось, новые квартиры получили 52 дачника в Уральске, единственное жилье которых было признано непригодным из-за паводка.